Wie der Prozess die Machenschaften der falschen Krankenschwester aufdeckte

In der Wertachklinik in Schwabmünchen arbeitete eine falsche Krankenschwester. Der Schwindel fiel nach fünf Diensten auf. Er hatte allerdings auch eine tragisches Ende.

Plus Eine Frau fälscht Zeugnisse und erhält so eine Stelle an der Wertachklinik in Schwabmünchen. Vor Gericht entfaltet sich ein großes Lügenkonstrukt. Die Folge: viele Jahre Haft.

Im Gefängnis kann sie jetzt einen echten Beruf lernen: Die falsche Krankenschwester, die sich wegen versuchten Mords vor Gericht verantworten musste, wurde am Mittwoch am Landgericht Augsburg zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und drei Monaten verurteilt. Sie hatte nur wenige Tage an der Wertachklinik in Schwabmünchen gearbeitet. In der Folge starb ein bereits schwer kranker Patient. Der Vorsitzende Richter Franz Wörz gab der 42-jährigen Frau am Ende der fast einstündigen Urteilsbegründung einen Ratschlag mit auf den Weg: „Nutzen Sie die Haft. Sie ist nicht nur eine Strafe, sondern auch eine Chance.“ Das Thema Krankenschwester habe sich allerdings für alle Zeiten für sie erledigt.

Zeugnisse der falschen Krankenschwester waren sehr gute Fälschungen

Die 42-Jährige hatte sich mit gefälschten Zeugnissen zur Krankenschwester gemacht. Die Schriftstücke waren täuschend echt. Niemandem fiel auf, dass sie gefälscht waren. Erst als die Schwindelei ans Licht kam, entdeckten die Ermittler der Kripo, dass beispielsweise eine Ausbildungsbestätigung an einem Sonntag ausgestellt worden war - von einem Uniklinikum, das es damals gar nicht gab.

