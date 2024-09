Der Sommer 100 klingt für heuer aus

Ein Wochenende voller Musik steht noch einmal an, bevor die Freiluftkonzertreihe „Sommer 100“ des Kulturamtes der Stadt Schwabmünchen für dieses Jahr ausklingt.

Musik am Lagerfeuer gibt es am Freitag, 6. September, ab 19.30 Uhr in Klimmach. Die Freiwillige Feuerwehr bewirtet die Gäste. Als Stadteilfest beim Sommer 100 ist der Eintritt frei. Der idyllische und verträumte Pfarrgarten wird dieses Jahr mit Sicherheit wieder richtig in Szene gesetzt. Das Kulturbüro hat für dieses Jahr zwei Bands für diesen Abend gebucht. Es spielen die Band Monela mit selbstgeschriebenen meist deutschen Songs und Milksnitte, die bereits vergangenes Jahr das Publikum für sich vollends begeisterten.

Am Samstag, 7. September, geht es dann im Rathausgarten weiter mit den Lokalmatadoren von Acoustic Revolution. Es ist eine gekonnte Mischung von coolem Bluegrass und Country, gemischt mit etwas Folk und Classic Rock. Das Ganze ist meist noch gewürzt mit Humor von Germar Thiele und schon ist die Stimmung perfekt.

Zum Abschluss wird es italienisch

Zum Abschluss wird am Sonntag der italienische Abend mit dem Sandra Dell´Anna Trio stattfinden. Dieser war wegen Regen verschoben worden. Das preisgekrönte Trio präsentiert das neue emotionsgeladene Programm der Sängerin und Songschreiberin Sandra Dell´Anna mit dem Titel „InCanto Italiano“. Das Publikum kann sich auf einen stimmungsvollen Abschlussabend freuen.

Wie immer sollten Besucherinnen und Besucher eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Für Samstag und Sonntag gibt es noch an der Abendkasse ab 18.30 Uhr genügend Karten zu 10 Euro. In Klimmach werden Bewirtung und Ausschank von der Freiwilligen Feuerwehr angeboten. Im Rathausgarten ist Picknicken erwünscht, ein Getränkeausschank ist vorhanden.