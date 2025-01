Frau rammt beim Ausparken Auto, fährt davon - und darf nicht weiterfahren

Der Parkrempler ist nicht der Grund gewesen, weshalb eine Frau in Schwabmünchen am Donnerstagnachmittag nicht weiterfahren durfte. Die Polizei wurde informiert, dass die Autofahrerin beim Ausparken in der Fuggerstraße gegen 14.20 Uhr mit einem anderen Auto zusammengestoßen ist und sich anschließend vom Unfallort entfernt hat. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die 54-Jährige mit ihrem Auto laut Polizei im Stadtgebiet angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass beide Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß keinen Sachschaden erlitten haben. Die Frau war laut Polizei aber aufgrund ihrer psychischen Verfassung nicht imstande, ein Fahrzeug zu führen. Die Polizisten ließen sie nicht weiterfahren. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (mjk)

