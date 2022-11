Konzerte junger Talente: Hut ab vor dieser Leistung

Die 26. Auflage der Konzerte junger Talente in Schwabmünchen ist der vorläufige Schlusspunkt für die Familie hinter dem musikalischen Ereignis.

Hut ab: Seit über 26 Jahren stellt die Königsbrunner Familie Scherer die Konzerte junger Talente auf die Beine. Für Außenstehende ist kaum vorstellbar, wie viel Arbeit dahinter steckt. Nach dem Konzert war immer vor dem Konzert. Damit ist jetzt Schluss. Die Scherers wollen kürzer treten und werden vorerst keine weiteren Talente-Konzerte mehr organisieren. Damit verliert die Region einen kulturellen Höhepunkt.

Junge Talente – dieses Konzert ist einzigartig im Augsburger Land

Die Familie hat mit ihren Konzerten in über 26 Jahren eine Marke geschaffen, die im Augsburger Land einzigartig ist. Ein Ansatz war von Anfang an: Junge Talente sollten die Möglichkeit bekommen, sich vor Publikum zu beweisen. Für viele war es der erste Auftritt. Auch am Wochenende gab es einige Buben und Mädchen, die noch nie vor großem Publikum gespielt hatten. Einige trauten sich zunächst gar nicht auf die Bühne. Doch dann war die Angst in der Gruppe verflogen. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen werden die Buben und Mädchen künftig jede Abfrage und jedes Referat in der Schule meistern.

Mit den Konzerten junger Talente kamen seit 1994 tausende Menschen in den Genuss bester Unterhaltung. Sie konnten sich von der Musik beflügeln lassen. Sie durften nach den unvergesslichen Abenden auch immer mit einem guten Gefühl nach Hause gehen: Denn mit dem Reinerlös der Konzerte unterstützt die Kartei der Not Menschen in der Region, die unsere Hilfe brauchen.

