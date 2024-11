Mercedes-Fahrer streift zwölfjährige Radlerin - und fährt weiter

Mit seinem Auto eine zwölfjährige Radlerin gestreift, hat am Donnerstagmorgen ein Mercedes-Fahrer. In der Viktor-von-Scheffel-Strafle in Schwabmünchen war das Mädchen laut Polizei auf ihrem Rad in östliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines weißen Mercedes und fuhr in die Kreuzung ein. Der Autofahrer streifte das Fahrrad des Mädchens. Angehalten hat er danach nicht. Wie die Polizei berichtet, setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Von Mercedes gestreift: Mädchen bleibt in Schwabmünchen unverletzt

Das Mädchen blieb unverletzt, am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50 Euro. Der Fahrer des Autos wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, Brillenträger, schulterlange braune Haare, langer Bart. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet um Hinweise zum weißen Mercedes und dessen Fahrer unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)