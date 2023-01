Schwabmünchen

12:30 Uhr

Schwabmünchner Musiklehrer wirken an preisgekrönten Produktionen mit

Plus Karlheinz Hornung und Herbert Heim haben an zwei Alben mitgearbeitet, die den Deutschen Rock- und Pop-Preis erhalten haben. Was das für ihre Schüler bedeutet.

Von Uwe Bolten

Viel Gesprächsstoff und strahlende Gesichter prägten das Treffen dreier Musiker, die sich schon seit Jahrzehnten kennen, in der Schwabmünchener Musikwerkstatt an der Schulstraße. Komponist, Arrangeur und Sänger Helmuth Treichel aus Augsburg besuchte seine Kollegen Karlheinz „Kalle“ Hornung und Herbert „Hebbe“ Heim, beides Musiklehrer in der Musikwerkstatt, um von seinen jüngsten Erfolgen zu berichten: dem Gewinn des Deutschen Rock- und Pop-Preises in mehreren Kategorien, ausgelobt vom Deutschen Rock & Pop Musikerverband und diversen Unterstützern. Das Besondere: Beide Schwabmünchner Musiker haben an den prämierten Produktionen mitgewirkt.

