Sieben alte Jungfern suchen nach der großen Liebe

Die Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen zeigt eine englische Kriminalkomödie.

"Eine Mordsliebe" heißt das neue Werk der Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen, das am vergangenen Wochenende dreimal ausverkauft gespielt wurde und das Publikum begeisterte und überraschte. Es handelt sich um eine englische Kriminalkomödie.

Was machen sieben alte Jungfern, Dauermieterinnen in einem englischen Boardinghouse (deutsch: einfache Pension), die schrecklich alleine und gelangweilt sind? Sie suchen nach Unterhaltung, nach Liebe, nach Spannung, nach Pep in ihrem Leben. Und sie finden all das, zumindest erzwungenermaßen, in dem attraktiven Ermittler der Mordkommission – in Dennis Durbridge (Jürgen Reichardt). Um ihn in ihr Haus zu bekommen, schrecken sie nicht vor zwei Morden in den eigenen Reihen zurück und haben viel Spaß daran, weil sie den angebeteten Mann lang an der Nase herumführen und in ihrem Haus genießen können.

Ein dritter Mord kommt nicht zustande

Am Ende planen sie sogar noch einen dritten Mord, da sich der Kommissar in die von den Damen engagierte Reporterin verliebt hat und sie sogar heiraten will. Dazu kommt es allerdings nicht mehr, denn vorher findet Durbridge heraus, wer von den Damen die Morde begangen hat. Passend zu dem skurrilen Stück: die Mörderin Miss Emily, die Besitzerin der Pension, gesteht, nennt die Taten ihr Weihnachtsgeschenk an die Bewohnerinnen und ist glücklich darüber, vom Kommissar Arm in Arm abgeführt zu werden. Der Neid der zurückbleibenden Damen ist deutlich ersichtlich. Und sie geben nicht auf, wollen ihren Kommissar weiterhin ins Haus locken und zünden es dafür sogar an.

Theatergruppe konnte das Stück wegen Corona nicht aufführen

Ein Genuss und ein großer Spaß ist das Theaterstück, von Spielleiter Alfred Vogler an sein Ensemble angepasst, nicht nur für die Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch für das Publikum, denn es genießt die makaberen Scherze, die gut gespielten Charaktere der älteren Damen, die Spannung. "Wir haben das Stück vor einem Jahr schon einmal geprobt und dann wegen Corona nicht aufführen können", erzählte Vogler nach der Uraufführung und freute sich, dass sich die dreimonatige erneute Probezeit gelohnt und dreimal ein ausverkauftes Haus beschert hat.

Ein Klassiker von Dürrenmatt soll kommendes Jahr auf die Bühne

Um Mord und irgendwie auch eine Komödie, eine tragische, soll es nach dem Willen Voglers im kommenden Stück der Theatergruppe des Kunstvereins gehen, allerdings mit einem ganz anderen Hintergrund. Er plant, den Klassiker der Literaturgeschichte, den "Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt, aufzuführen. Darin soll durch einen Vergeltungsschlag Gerechtigkeit erreicht werden. "Mal sehen, ob ich mein Ensemble von meiner Idee überzeugen kann", so Vogler.