Weniger Züge: Jetzt soll die Ministerin helfen

Plus Zwischen Augsburg und Schwabmünchen verkehren künftig weniger Züge.

Die CSU-Stadtratsfraktion Schwabmünchen bittet die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer um Unterstützung. Sie soll sich für die Stadt Schwabmünchen einsetzen. Der Stadtrat hatte jüngst geschlossen dafür gestimmt, sich für die Wiederaufnahme eines Direktzuges von Augsburg zur Mittagszeit einzusetzen.