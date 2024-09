Zum Feiern nach Haunstetten

Wie seniorenfreundlich die Straßenbahnen der Linie 3 in Königsbrunn sind, dürfte sich am 18. September zeigen. Dann fahren einige ältere Königsbrunnerinnen und Königsbrunner mit der Tram nach Haunstetten. Grund für diesen Ausflug ist eine Feier des Treffs aktiver Königsbrunner Senioren. Den gibt es mittlerweile seit sechs Jahren. Initiiert hat den Treff die Freiwilligen-Agentur (FWA) Königsbrunn „ich bin dabei“ im September 2018.

Die Gründung geschah laut Werner Zahn, der die Gruppe leitet, in enger Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) Königsbrunn, der Stadt Königsbrunn und der St. Gregor Kinder, Jugend- und Familienhilfe Augsburg.

Ein beliebter Treff bei älteren Königsbrunnern

Der offene Freizeit-Treff erfreut sich großer Beliebtheit bei älteren, überwiegend alleinstehenden Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern. Zahn: „Unverzüglich nach Corona hatten wir wieder ein volles Haus, konnten sogar zeitweise nicht für alle Ehrenamtlichen und Besucherinnen und Besucher einen Platz im Raum der Begegnung anbieten.“

Deshalb haben sich die Verantwortlichen des Seniorentreffs Ende 2022 auf die Suche nach größeren Räumen gemacht. Das passende Angebot am nahegelegenen Generationenpark kam von der städtischen Wohnbaugesellschaft GWG. Seit Februar 2023 wird jeweils montags das Café inklusive Freizeitraum und Sonnenterrasse von den aktiven Senioren genutzt.

Der Königsbrunner Treff ist barrierefrei

Seither haben gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer einen barrierefreien Zugang zu den wöchentlichen Treffen, die jeweils von 9.30 bis 13 Uhr stattfinden. Die Besucherzahl hat sich bei etwa 50 Menschen eingependelt. Beim Treff wird gespielt, gebastelt, gesungen, geratscht.

„Unser Seniorentreff lebt von der bunten Vielfalt aller Ehrenamtlichen und seiner unternehmungslustigen Gäste“, sagt Zahn. Neben den Treffen gehören Nikolaus- und Weihnachtsfeiern sowie Faschingsbälle zum Programm. Auch Museen und Veranstaltungen besuchen die aktiven Senioren, etwa den Weihnachtsmarkt im Fritz-Felsenstein-Haus oder das Königsbrunner Naturmuseum. Dazu kommen Busfahrten. In den vergangenen beiden Jahren gingen die nach Mittenwald, Innsbruck, Ludwigsburg, Regensburg, an den Bodensee oder nach Berwang.

Das sechsjährige Bestehen wird am Mittwoch, 18. September, von 15 bis 19 Uhr auf der Sonnenterrasse des Haunstetter Naturfreibades gefeiert. Die Anreise erfolgt mit der Straßenbahn-Linie 3. Die Abfahrt an der Haltestelle „Königsbrunn Zentrum“ ist für 14.27 Uhr geplant. Nach einer etwa 15-minütigen durch Königsbrunn erfolgt der Ausstieg an der Haltestelle „Haunstetten-Südwest“. Besucher erwartet ein warmes Buffet, Kaltgetränke, Musik und eine Überraschung. Eingeladen sind Ehemalige und Freunde des Treffs sowie aktuelle Gäste. Anmeldungen nimmt Werner Zahn unter der Telefonnummer 0173-9361331 entgegen. (AZ)