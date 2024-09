Kommt der Herbst? So wird das Wetter im Landkreis

Am Mittwoch schlägt das Wetter um und bringt Schauer mit sich. Bis Freitag ist es schwül mit Gewittern und Regengüssen im Landkreis Augsburg, laut Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Tief Xania teilt Deutschland zur Wochenmitte in zwei Wetterhälften: Trübes Regenwetter im Westen steht sonnigem Spätsommerwetter in der Osthälfte gegenüber. Dabei bleibt es im Regen herbstlich kühl, während es in den östlichen Bundesländern rekordverdächtig heiß wird.

Mit Blitz, Donner und Starkregen hatte die Woche im südlichen Landkreis Donau-Ries begonnen. Innerhalb kurzer Zeit fielen zum Beispiel in Donauwörth, Mertingen und Holzheim so große Mengen Wasser vom Himmel, dass einige Straße vorübergehend überschwemmt wurden.

Eine scharfe Wettergrenze verläuft am Mittwoch quer über Deutschland von Nord nach Süd. „Besonders der Temperaturkontrast wird beachtlich sein: In Nordrhein-Westfalen sind im Regen gerade mal 15 bis 18 Grad zu erwarten, während man von Leipzig bis Berlin bei bis zu 35 Grad schwitzt. So einen Unterschied sieht man nicht alle Tage“, betont Niklas Weise, Meteorologe von Wetter Online. Von Sachsen bis zur Ostsee steigt die Temperatur dagegen bei einem nahezu wolkenlosen Himmel auf hochsommerliche 32 bis 35 Grad. Für Anfang September sind das ungewöhnlich hohe Temperaturen. Die bisherigen Rekordmarken liegen im Osten Deutschlands oft bei etwa 35 Grad. Der deutschlandweite Septemberrekord von 36,5 Grad aus Jena wird aber wohl nicht überschritten.

Zum Wochenende wird es sommerlich warm

Zum Wochenende, wenn das Tief Xania Richtung Frankreich abzieht, wird es laut Jürgen Schmidt aber wieder sommerlich warm im Augsburger Land. Bis Sonntag setzt sich die trockene Luft durch im Süden mit Temperaturen bis zu 28 Grad. Gelegentlich sei aber auch mit Schauern zu rechnen.

Mitte kommender Woche erfolgt dann aber endgültig der Abschied vom Spätsommer, laut Schmidt. „Dann wird es spürbar kühler“, sagt der Experte von Wetterkontor. Den Vorgeschmack auf den Herbst gibt es dann Ende der Woche mit kühleren Temperaturen.