vor 40 Min.

Ist bei der Viktoria ein Sieg drin?

Der SV Türkgücü Königsbrunn greift beim Nachbarderby gegen die Augsburger Viktoria nach der Tabellenspitze

Von Hieronymus Schneider

Mit dem klaren 6:0-Sieg über das Schlusslicht SV Stöttwang hat sich der SV Türkgücü Königsbrunn ganz oben in der Tabelle der Fußall-Bezirksliga Süd festgesetzt. Nur ein Punkt trennt die Elf von Spielertrainer Burak Tok vom Spitzenreiter FC Thalhofen, der diese Position mit einem 4:1 über den TSV Babenhausen verteidigen konnte. Dagegen musste der BSK Olympia Neugablonz seine erste Niederlage daheim gegen den TV Erkheim einstecken und steht nun punktgleich mit Türkgücü auf Platz zwei.

Für den SV Türkgücü Königsbrunn geht es nun am siebten Spieltag darum, die Serie von fünf Siegen und einem Unentschieden nach der Auftaktniederlage in Neugablonz auch bei der TG Viktoria Augsburg fortzusetzen. Burak Tok wird seinem Team diesmal nur als Coach und nicht als zentraler Spielgestalter helfen können. Seine Leistenverletzung vor der Halbzeit im Spiel gegen Stöttwang stellte sich zum Glück nur als starke Zerrung heraus, an einen Einsatz am Samstag ist aber noch nicht zu denken.

Das Gleiche gilt für Damjan Canovic, dessen Meniskusverletzung noch genau untersucht werden muss. Da auch Neuzugang Özgün Kaplan noch nicht einsatzfähig und Tolga Özkan noch im Urlaub ist, besteht ein Mangel an Abwehrspielern. Deshalb wird wohl René Hauck zusammen mit Serkan Demharter in die Innenverteidigung rücken. Demharter bleibt eine Säule des Teams, die Streichung des Spielers Emir Demharter im Aufgebot des Online-Fußball-Portals Fupa erfolgte nur wegen der Doppelerfassung seiner beiden Vornamen Emir und Serkan.

Die Außenverteidigerpositionen werden wohl von Sem Michel und Emre Cevik besetzt, die zuletzt durch starke Leistungen beeindruckten. Als Auswechselspieler stehen im Abwehrbereich dann nur noch Dominic Britsch und Solomon Olaitan zur Verfügung. Als Torwart ist René Bissinger unbestritten die Nummer eins, zumal seine beiden Vertreter noch im Urlaub sind.

Dagegen ist die Auswahl im Mittelfeld und Angriff trotz des Urlaubers Erdinc Kaygisiz viel größer. Auch Cemal Mutlu ist nach seiner Verletzung wieder voll einsatzfähig und im Sturm hat sich Egor Keller als Verstärkung zu den Flügelspielern Mehmet Vural und Kerem Cakin erwiesen. Gegen den SV Stöttwang feierte auch Halim Bal ein gelungenes Comeback. Viel wird aber auch von der Tagesform der Mittelfeldantreiber Oghuzan Karaduman und Cemal Nam abhängen.

Beim Gegner TG Viktoria Augsburg lief die Saison bisher noch nicht nach Wunsch. Sieben Punkte und Platz 13 sind noch nicht das, was sich der neue Trainer Andreas Holzmann als Ziel des Vorjahressiebten ausmalt. Zuletzt gab es eine 1:3-Auswärtsniederlage beim TV Bad Grönenbach. Das letzte Heimspiel haben die Viktorianer aber gegen den starken Aufsteiger TSV Haunstetten mit 1:0 gewonnen und sich auch gegen den TSV Bobingen mit 2:2 behauptet. Türkgücü sollte also vor der Heimstärke der Viktoria gewarnt sein. Im Vorjahr trennte man sich in beiden Spielen mit 0:0. Die Partie findet am Samstag um 15.30 Uhr an der Sportanlage Süd in der Augsburger Ilsungstraße statt.

