Ausstand am Montag: Zehnjähriges Streik-Jubiläum bei Amazon

Vor zehn Jahren gab es die ersten Streiks bei Amazon in Graben. Nun ruft die Gewerkschaft für Montag zu einem Ausstand auf.

Am 16. Dezember 2013 wurden Amazon Beschäftigte erstmals am Standort Graben in den Streik gerufen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten von Amazon in Graben am Montag, 18. Dezember, mit Beginn der Nachtschicht zum Arbeitskampf auf und lädt sie zu ihrer zehnjährigen "Jubiläumsfeier" am Dienstag, 19. Dezember, ab 9 Uhr ins CinemaxX Augsburg, ein, teilte ver.di mit.

Streik bei Amazon in Graben: Verdi fordert Tarifvertrag

„Zehn Jahre ist es am Samstag her, dass es am 16.12.2013 zum ersten Arbeitskampf bei Amazon in Graben kam. Es ist schon beeindruckend, mit welcher Ausdauer, Mut und Engagement die Streikenden bei Amazon diesen Arbeitskampf führen“, so Sylwia Lech, Streikleitung Graben. „Mit ihrem zehnjährigen Kampf um existenzsichernde Tarifverträge haben die Beschäftigten bei Amazon in Graben total viel bewegt und werden das Ziel Tarifvertrag nicht aus den Augen lassen“, ergänzt Lech.

„Allen war klar, dass es ein langer Konflikt mit dem multinationalen Konzern werden würde, aber trotzdem verdient die Ausdauer Respekt und Anerkennung. Wenn ein so erfolgreiches Unternehmen wie Amazon, das Millionen an Gewinnen erzielt, kann und darf es nicht sein, dass die Beschäftigten für ihre hervorragende Arbeit nicht einmal zu Weihnachten tarifliches Weihnachtsgeld bekommen“, so Lech weiter. (AZ)