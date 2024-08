T.K. Maxx eröffnet in Königsbrunn

Auf rund 1.400 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet das Unternehmen im Neo Königsbrunn Marken-Waren zu vergünstigten Preisen an. Die Eröffnung des neuen Ladens findet am Donnerstag, 26. September um 10 Uhr statt. Begleitet wird die Eröffnung des führenden Off-Price Einzelhändlers von Gewinnspielen und Promotion-Aktionen. Bis zu 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in der neuen T.K. Maxx Filiale einen Arbeitsplatz finden.

Das Unternehmen verspricht Markenartikel zu günstigeren Preisen

Kleidung für Damen, Herren und Kinder finden sich im Sortiment ebenso wie Wohn-Accessoires, mit dem Versprechen seitens des Unternehmens bis zu 60 Prozent günstiger zu sein.

T.K. Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt T.K. Maxx derzeit über 175 Filialen; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 630 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. (AZ)