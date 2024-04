Königsbrunn

06:00 Uhr

Das tut sich beim neuen Einkaufszentrum Neo in Königsbrunn

Zwei große Mieter sind schon drin, wie die Schriftzüge verraten. Weitere Neu-Einzüge folgen bei dem Einkaufszentrum in Königsbrunn im Laufe des Jahres.

Plus Auf dem Real-Gelände in Königsbrunn ist wieder Leben eingekehrt. Ein weiterer Neuzugang für das Einkaufszentrum steht für Mai fest. Im Herbst kommt T.K. Maxx.

Von Marco Keitel

Für einen Vormittag unter der Woche ist das neue Einkaufszentrum in Königsbrunn am Donnerstag gut besucht. Rund 30 Autos stehen vor dem Neo. Fast alle Tische draußen unter den Sonnenschirmen sind belegt. Drinnen schieben einige Menschen Einkaufswagen zwischen Supermarkt-Regalen hindurch, andere stöbern nebenan im Parfüm-Bereich der Drogerie. Zwei Bauarbeiter holen sich beim Bäcker etwas für die bevorstehende Mittagspause. Ihr Einsatzgebiet: Die Ladenfläche gegenüber, wo aktuell vor allem Baumaterial zu sehen ist. Im Mai steht hier die nächste Neueröffnung an.

Am 25. Mai eröffnet auf 170 Quadratmetern eine Filiale des Textilunternehmens Ernsting's family, wie Pressesprecher Gunnar van Geldern auf Nachfrage mitteilt. Im Laden gibt es vor allem Wohnaccessoires, Mode für Babys, Kinder, Jugendliche und Damen sowie Herrenwäsche. Gebietsleiter Enrico Braun freut sich auf das Eröffnungsfest: "Ernsting's family hat viele Stammkundinnen, die seit Jahren für sich und ihre Familie bei uns einkaufen." Die Läden sind laut Pressemitteilung "vor allem ein Anlaufpunkt für Mütter".

