vor 17 Min.

Die Parkanlage "Grüne Mitte" in Untermeitingen ist eröffnet

Plus Nach dem Feiertag gab es für die Gemeinde Untermeitingen gleich wieder etwas zu feiern: die Eröffnung der Parkanlage "Grüne Mitte".

Von Paula Binz

Es dauerte nicht lange, da verwandelte sich die unangetastete Parkanlage auch schon in einen lebhaften Treffpunkt. Bereits am Freitagvormittag tummelten sich dutzende Untermeitinger in der neuen "Grüne Mitte". "Die Eröffnung hat schon fast Festival-Charakter", sagt Bürgermeister Schropp. Den ganzen Tag über sorgten Vereine und Schulen für ein buntes Programm. Das reichte von Tanz- und Musikaufführungen über eine Pflanzentauschbörse bis hin zum Dosenwerfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

