Theaterverein Untermeitingen bleibt unter bewährter Führung

Christian Schrodt ist erneut zum Vorsitzenden gewählt worden.

Auf der Jahreshauptversammlung des Theatervereins Laetitia Untermeitingen hat es bei der Neuwahl des Vorstandes erwartungsgemäß keine Veränderungen gegeben. Vorsitzender Christian Schrodt wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch auf die anderen Positionen gab es keine Überraschungen.

Alle Aufführungen waren ausverkauft

Zunächst ließ Schrodt das vergangene Theaterjahr Revue passieren. Den Spielern und Helfern vor, hinter und rund um die Bühne mit seinen fast 40 Aktiven sprach der Vorsitzende ein großes Lob für die erfolgreiche Umsetzung der Bühnenaufführungen aus. Mit den gespielten Stücken "ZappZarapp", "Irres Diamantenroulette" und der Märchenaufführung der Bühnenstrolche erlangte der Verein bei den jeweils ausverkauften Aufführungen große Anerkennung, nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von benachbarten Theaterbühnen. Für besondere Festivitäten wie Geburtstage, Jubiläen und Firmenevents kann die beliebte Gaudigruppe Muhhackl für einen lustigen Auftritt gebucht werden. Der Vorsitzende ging in seinem Bericht auf die vielen vereinsinternen Veranstaltungen zur Stärkung der Zusammengehörigkeit ein und erinnerte an die Teilnahme an mehreren Festlichkeiten und Aktivitäten vor Ort. Dazu zählen das regelmäßige siegreiche Abschneiden an der Dorfmeisterschaft im Stockschießen und das Abstellen einer Fahnenabordnung. Zur Verlässlichkeit und Kompetenz zählt auch, dass bei Veranstaltungen in der Imhofhalle, wenn Ton- und Lichttechnik zum Einsatz kommt, dies grundsätzlich vom Theaterverein übernommen wird. Planungen für die kommende Spielsaison stehen bereits an, denn die Termine für das Große Theater werden im November, die Märchenaufführung im Dezember 2023 und das Kleine Theater im März 2024 sein.

Vereinschronik erscheint demnächst

Vereinsmitglied und Heimatforscher Anton Zott berichtet, dass in Zusammenarbeit mit Martin Schrodt eine umfangreiche Chronik des seit 1908 bestehenden Vereins in Buchform erarbeitet wurde und demnächst in Druck geht. In letzter Zeit sind weitere Aufzeichnungen, Bilder und Exponate gefunden worden, die auch die geschichtliche und soziale Entwicklung des Ortes Untermeitingen darstellen.

Bei der Neuwahl wurden alle Kandidaten einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt:

Vorsitzender: Christian Schrodt ,

, Stellvertretender Vorsitzender: Markus Schmid ,

, Schriftführerin: Birgit Zeitz ,

, Stellvertretende Schriftführerin: Bianca Graalheer,

Kassenwart: Thomas Riggert ,

, Stellvertretender Kassenwart: Harald Schneider ,

, Beisitzer: Michael Klingshirn , Carolin Mühlbauer und Daniela Widmann .

, und . Kassenprüfer Heinz Struck und Armin Reiss gewählt.

Als Spielleiter wurden benannt:

Volkstheater: Christian Schrodt und Irmgard Schrodt

und Bühnenstrolche: Jasmin Gmelch und Alisa Stiersdorfer

und Alisa Stiersdorfer Kleines Theater: Irmgrad Schrodt und Brigitta Brunner

Die geehrten Mitglieder des Theatervereins Laetitia Untermeitingen. Foto: Jürgen Schmidt

Ehrungen: