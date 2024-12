Einbrecher stiehlt Bargeld aus Autowerkstatt

Hat es ein Einbrecher Mitte der Woche bei mehreren Werkstätten in Untermeitingen versucht, bis er erfolgreich war? In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, wurde laut Polizei in ein Autohaus in der Ulrichstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Gebäude ein und entwendete daraus einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Polizei prüft, ob diese Tat mit einem versuchten Einbruch in eine andere Autowerkstatt in Zusammenhang steht. Denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch. Da sich der Firmeninhaber in diesem Fall noch in dem Gebäude aufhielt, bemerkte er den Einbruchsversuch und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat im ersten Fall die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (mjk)

