Untermeitingen beschäftigt sich mit dem Stromnetz der Zukunft

Die Lechwerke möchten das Stromnetz der Region für die Energiewende optimieren. Auch in Untermeitingen gibt es dafür Handlungsbedarf.

Die Windenergie ist im Lechfeld schon auf den Weg gebracht, nun informiert sich Untermeitingen auch im Gespräch mit den Lechwerken (LEW) darüber, welcher Ausbau der Stromnetze für die Gemeinde erforderlich sein wird, um das Stromnetz optimal auszulasten und für die Energiewende „fit“ zu machen.

Der Ausbau befindet sich im Aufschwung: Eine Milliarde plant die LEW, hierfür in das Verteilnetz im Bayerisch-Schwäbischen Raum zu investieren und dieses zukunftsfähig zu machen. Ziel sei es, das Netz gut auslasten zu können und da auszubauen, wo es notwendig sei. Denn das Stromnetz werde im Zeitalter der Energiewende langfristig zur wichtigsten Infrastruktur, prophezeite Kathrin Schaarschmidt von den Lechwerken in der vergangenen Gemeinderatssitzung Untermeitingen.

An vielen Stellen gibt es Handlungsbedarf

Was das für Untermeitingen heißt, zeigt sie auf. Es gehe um die Frage: Was können die Netze und wo müsse etwas gemacht werden? An vielen Stellen gebe es Handlungsbedarf, man spreche von mehreren Kilometern neu gebauter Ortsnetzkabel und Leitungen. Die 40 Kompaktstationen müssten zu 75 Prozent erneuert oder umgebaut werden. Eventuell könnten Umspannwerke notwendig sein. Schropp resümierte: "Das macht es schon nochmal griffig, was Energiewende im Kleinen bedeutet."