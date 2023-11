Untermeitingen will grüner werden – klappt das?

In der Gemeinde gibt es Ideen zu einer grüneren Zukunft. Die geplanten Windkraftanlagen könnten jedoch durch neue militärische Vorgaben nun in Gefahr sein.

Fünf umgefallene Bäume am Ungarnpark, vier am Spielplatz Keltenstraße, drei an der Grünen Mitte: Die heftigen Unwetter in diesem Jahr haben Untermeitingen an vielen Stellen getroffen, wie eine Bilanz zeigt. Gegen den Verlust möchte die Gemeinde Bäume pflanzen – vielleicht sogar für jedes neugeborene Kind symbolisch einen, bis zu 70 Stück pro Jahr. Gegen die neuen möglichen Einschränkungen im Bereich Windkraftanlagen kann die Gemeinde dagegen wenig tun.

Nicht nur "nachpflanzen", sondern auch in der Summe mehr Bäume im Gemeindegebiet pflanzen: Das will Untermeitingen erreichen. Zudem möchte man bei Bauprojekten zukünftig Baumstandorte mitdenken, Wurzelbereiche berücksichtigen und die Bewässerung optimieren. Das war das Ergebnis des vergangenen Bauausschusses. Insgesamt gibt es Überlegungen, wie der Ort grüner werden kann: Von verpflichtender Dachbegrünung und begrünten Ortsrändern, grünen Schneisen und Zisternen zur Bewässerung reichen die Ideen.

Neue militärische Vorgaben erschweren Windkraft-Planung

Weniger erfreuliche Neuigkeiten gibt es bei der Planung der Windkraftanlagen in der Region. Als „niederschmetternd“ bezeichnete Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp die militärischen Belange, die das Militär beim Thema Windkraftanlagen vorgebracht hatte. Vor kurzer Zeit hatte die Behörden der Bundeswehr Stellung zu den Plänen der Region genommen und darin unter anderem die hohen Windkraftanlagen aufgrund der Flugsicherheit und der Radarerfassung abgelehnt, was etwa in Langerringen und Schwabmünchen die bisherigen Pläne durchkreuzt.

In Untermeitingen befindet sich die Planungsphase bereits auf den Zielgeraden; die letzte Auslegung ist bereits abgeschlossen, die Abwägung findet im Gemeinderat Mitte des Monats statt. Dann wird die Planung dem Landratsamt vorgelegt. Die Neuerungen könnten nun trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen. Entsprechend frustriert klang der Bürgermeister: „Man fragt sich, wie die Energiewende in unserem Land überhaupt funktionieren kann.“ Ärgerlich sei es vor allem für die Projektplaner. Die könnten sich jetzt nicht mehr sicher sein, ob sie die geplanten Windräder bauen könnten – trotz vorschriftsmäßig eingehaltener Vorgaben.

