Untermeitingen

vor 18 Min.

Wird eine ehemalige Untermeitinger Bäckerei Unterkunft für Geflüchtete?

Plus Über eine ehemalige Bäckerei in Untermeitingen finden Gespräche zwischen Landratsamt und Eigentümer wegen einer möglichen Anmietung als Geflüchtetenunterkunft statt.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Es ist ein Sinneswandel, der einige überrascht hat: In der ehemaligen Bäckerei in der Keltenstraße 5 in Untermeitingen soll eine Geflüchtetenunterkunft entstehen. Vor einem Jahr hatte der Käufer noch sechs Wohneinheiten geplant, sich jedoch nun offenbar dazu entschlossen, das Gebäude an das Landratsamt zu vermieten. Aktuell laufen die Gespräche. Das Ringen um die Bäckerei ist kein neues Thema.

"Hinter der ganzen Geschichte steckt eigentlich, dass der Bäcker gar nie aufhören wollte, dort zu produzieren", erklärt Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp. Der Jungunternehmer Immel habe die Bäckerei damals gekauft, vierzig Jahre sei das Gebäude als Bäckerei genutzt worden. Als er die Bäckerei übernahm, habe es aus der Nachbarschaft eine Beschwerde gegeben, dass der Betrieb störend und das nicht in Ordnung sei. Nach einigem Hin und Her mit Gemeinderat, Petitionsausschuss und Landratsamt konnte das Ehepaar eine befristete Nutzung auf fünf Jahre des Bäckereibetriebs erwirken – längstens bis zum 1. Juli 2022 durfte der Betrieb in der Keltenstraße bleiben. Die Frist endete mit dem Verkauf des Gebäudes durch den Bäcker Immel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen