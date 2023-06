Untermeitingen

Fehler beim Glasfaserausbau: Untermeitingen stoppt Bauarbeiten

Plus Beim geplanten Glasfaserausbau in Untermeitingen kamen Fehler ans Licht. Die Gemeinde leitete daraufhin einen Baustopp ein.

Es hatte so gut begonnen: Ende Mai war der Glasfaserausbau in Untermeitingen durch die Telekom nach langer Wartezeit endlich gestartet – sehr zur Freude der Gemeinde. Dass es wegen der Bauarbeiten Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen geben würde, darauf hatten sich die Bürgerinnen und Bürger eingestellt. Nicht aber auf die Mängel, die dadurch entstanden.

Die Telekom hatte eine Firma mit dem Ausbau beauftragt. "Das hat nicht so gut funktioniert, da sind einige ungute Dinge aufgestoßen", sagte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vielerorts seien Mängel entstanden: Von Pflastersteinen, die nicht mehr korrekt eingebaut wurden, Gehwegplatten, die beschädigt wurden und dann teilweise auch beschädigt wieder eingebaut wurden, bis hin zu heißem Asphalt, der auf der Straße abgeladen wurde und diese dadurch beschädigte. Mindeststandards seien nicht erfüllt worden. Am ärgerlichsten sei die Lage in der Brunnenstraße, denn: "Sie wurde vor zwei Jahren nigelnagelneu saniert." Nun seien unter anderem das neue Pflaster und der Gehweg beschädigt, das "tut wirklich weh", so Schropp.

