Kanal in Walkertshofen soll saniert werden: Das kommt auf die Anwohner zu

Im nächsten Jahr sollen Bauarbeiten für die Kanalsanierungen in Walkertshofen beginnen.

In der Aichener Straße in Walkertshofen wird der Kanal saniert werden. Wann die große Baustelle beginnt und was das Projekt für die Anwohner bedeutet.

Die Entscheidung ist bereits im Frühjahr vergangenen Jahres gefallen: Der Regen- und Schmutzwasserkanal in der Aichener Straße soll auf ein Trennsystem im Freispiegel umgestellt werden. Dazu wird über dem jetzigen Mischwasserkanal ein Regenwasserkanal gebaut. Die ersten Pläne waren allerdings zu teuer, deshalb gab es nun Änderungen. Als aber dann heuer im Frühjahr das Ingenieurbüro Tremel die Detail- und die Kostenplanung in Höhe von zwei Millionen Euro vorlegte, beschlossen die Gemeinderäte, sich nochmals darüber Gedanken zu machen, da ihnen die Kosten zu hoch waren. Diskutiert wurde im Gemeinderat daher während der vergangenen Monate, ob es besser wäre, den bestehenden Mischwasserkanal zu sanieren und wie die Kosten gesenkt werden könnten. Die Entscheidung fiel den Räten nicht leicht. Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl veröffentlichte schließlich während der jüngsten Sitzung das Ergebnis der Beratungen und den damit gefassten Grundsatzbeschluss, der mit 10:3 Stimmen im Gremium gefasst wurde. Anwohner in Walkertshofen müssen Zisternen bauen Demnach bleibt es bei der Umstellung auf ein Trennsystem, wie im Frühjahr beschlossen. Jungwirth-Karl erklärte auch, dass die Umstellung der neben der Aichener Straße liegenden Baugebiete Stadelwiese und Schörr erst auf ein Trennsystem im Freispiegel erfolgt, wenn die entsprechenden Straßensanierungen anfallen. Für die Anwohner der Aichener Straße bedeutet dieser Beschluss nun, dass sie jeweils eine Zisterne in ihre Grundstücke einbauen müssen, an die sie dann ihre Dachrinnen anschließen. Die genau Vorgehensweise soll während einer Anliegerversammlung besprochen werden. Um Kosten zu sparen, haben sich die Räte dazu entschlossen, die Ausbaulänge des eineinhalb Kilometer langen Kanals zu reduzieren. Als nächste Schritte müssen nun Anträge gestellt werden, sodass frühestens im Herbst nächsten Jahres mit den Bauarbeiten begonnen werden könne, so die Bürgermeisterin. Die Aichener Straße soll gleichzeitig saniert und ausgebaut werden. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, werden diese Arbeiten vom Landkreis übernommen.

