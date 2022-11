Streit um Wehringer Gewerbegebiet: Für Naturschützer bleibt der Wald tabu

Plus Das Gewerbegebiet im Wehringer Auwald soll vergrößert werden. Dazu gibt es unterschiedliche Standpunkte. Eine Rodung kommt für die Naturschützer nicht infrage.

"Der Auwald darf nicht gerodet werden": So lautet weiterhin das zentrale Anliegen von Peter Roth vom Bund Naturschutz (BN). Die Ortsgruppe hatte jüngst eine Fahrt ins Fuchstal organisiert, um Möglichkeiten einer innovativen Energieversorgung aufzuzeigen. Nach dem Vorbild könnte ein sogenanntes "Gewerbegebiet Energiewende" in Wehringen aufgebaut werden.