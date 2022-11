Naturschützer haben einen neuen Vorschlag für den Wehringer Auwald

Plus In Wehringen könnte im neuen Gewerbegebiet eine Anlage zur nachhaltigen Energiewirtschaft entstehen. Diese Idee wird bereits verfolgt.

Geht es nach der Idee des Bund Naturschutz (BN), dann könnte der Wehringer Auwald zu einem Vorzeigeprojekt werden. Denn statt eines neuen Gewerbegebiets könnte auf den vier Hektar, die gerodet werden sollen, eine interkommunale Energieversorgung entstehen.