Der Landkreis muss sparen: Was wird aus den Plänen für die Wertachklinik?

Die Worte von Landrat Martin Sailer klangen bedrohlich, als er jüngst die schwierige finanzielle Situation des Landkreises umriss. Es sei längst nicht mehr von „Wohlfühlausgaben“ zu sprechen, die dem Rotstift zum Opfer fallen könnten. Die Frage sei, ob der Landkreis noch bei Bedarf Schulen sanieren und neu bauen und seine Krankenhäuser halten könne. Tatsächlich schreiben die Wertachkliniken rote Zahlen. Und das wird vermutlich auch in den kommenden Jahren so sein.

Laut dem Ansatz von Kreiskämmerin Heike Seyberth wird 2025 mit einem Minus von rund zehn Millionen Euro gerechnet. 3,4 Millionen waren es in diesem Jahr. Wesentliche Gründe seien der Wegfall der Ausgleichszahlungen, die hohe Inflation in den Jahren 2022 und 2023 und die Personalkosten durch Tarifsteigerungen gewesen. Demgegenüber standen laut Klinikchef Martin Gösele gedeckelte Preise. Anders als Unternehmen auf dem freien Markt können gestiegene Kosten nicht an Patienten weitergereicht werden. An der finanziellen Situation der Wertachkliniken wird sich so schnell nichts ändern: Beim Blick auf die Finanzplanungsjahre könnte das Minus 2028 bei 16,5 Millionen Euro liegen. „Die Kosten für einen wesentlichen Neubau sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt“, erklärte Sailer jüngst im Kreistag. Heißt das, dass die Pläne für den Neubau einer Kreisklinik an einem neuen Standort erst einmal in der Schublade verschwinden?

Gutachten: Nur ein Neubau der Klinik macht Sinn

Im Juli 2022 wurde das Gutachten eines Krankenhausberaters in einer Sondersitzung des Kreistages in der Schwabmünchner Stadthalle vorgestellt, dass die Zusammenlegung der beiden Häuser dringend empfahl. Die Experten plädierten nach langer Analyse der Situation für eine Schließung der beiden Standorte Schwabmünchen und Bobingen. Statt zwei Häuser zu betreiben, ergebe es laut Gutachten aus wirtschaftlichen und medizinischen Gründen mehr Sinn, ein neues Krankenhaus zu bauen. Dieses könnte verkehrsgünstig nahe der B17 liegen.

Personalmangel macht Neustrukturierung nötig

Hauptgrund für eine Neustrukturierung war für die Unternehmensberater der gravierende Personalmangel. Der wird in Zukunft noch größer sein. Und genau deshalb müssten die Wertachkliniken laut Strategiepapier die Doppelstrukturen der Häuser aufgeben und das Personal in einem neuen Haus zentral bündeln. Im vergangenen Jahr ruhten die Neubau-Pläne. Grund war die angekündigte Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Jetzt ist sie Gesetz und Klinikchef Martin Gösele ist positiv gestimmt. Denn der Inhalt bietet Chancen für den Krankenhaus-Neubau, der die beiden Kliniken in einem Gebäude vereinen soll.

Die Experten hatten sich auch mit der Größe einer neuen Wertachklinik auseinandergesetzt. Demnach würde ein Haus mit 220 bis 245 Betten eine zentralisierte stationäre Versorgung sehr gut auslasten. Die Kosten für einen Neubau könnten bei rund 160 Millionen Euro liegen. Die trägt der Landkreis - am Kommunalunternehmen sind auch die beiden Städte Schwabmünchen und Bobingen beteiligt - nicht alleine. „Der Transformationsfonds stellt zusätzliche finanzielle Mittel für unser Neubauprojekt zur Verfügung“, sagt Klinikchef Gösele, der Verantwortung für rund 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trägt. Das Neubaukonzept entspreche der Zielsetzung der Krankenhausreform, Leistungen an weniger Standorten zu konzentrieren. „Daher sollte die Reform ein Vorteil für unser Vorhaben sein. Herr des Verfahrens ist aber natürlich die Krankenhausplanung, welche bei den Ländern und in unserem Falle beim Staatsministerium für Gesundheit und Pflege liegt“, erklärt er.

Wo kann der Landkreis noch einsparen?

Das Spannungsfeld Wertachklinik wird ein großes Thema der Mitglieder des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen sein. Sie diskutieren in den kommenden Wochen Einsparmöglichkeiten, um das Landkreis-Haushaltsloch von rund 13 Millionen Euro zu stopfen. Noch größer wird die Summe, wenn eine Freie Finanzspitze von zehn Millionen Euro erreicht werden soll – dann sind es rund 23 Millionen Euro. Die Freie Spitze ist einfach erklärt der Überschuss, der der Kreisverwaltung einen finanziellen Spielraum lässt. Im Frühjahr soll der Haushalt im Kreistag verabschiedet werden.