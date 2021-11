Zwei Drittel der Deutschen fordern strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte

Wer Angst hat kann sich schützen indem er Menschenansammlungen meidet. Aber dass die Anderen darunter leiden, das hat die letzten zwei Jahre schon genug in unserer Gesellschaft angerichtet. Es ist jedem seine eigene Entscheidung ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich kann ein Lied davon singen wie es ist diskriminiert zu werden nur weil der Körper die Maskenpflicht nicht so annimmt wie beim Großteil der Bevölkerung. Ich war seit zwei Jahren weder bei einem Facharzt, noch beim Friseur, noch bei irgendwelchen Institutionen, bei denen die Maske mich beinahe ersticken lässt. Und ach ja: die Intensivstationen sind bei uns so voll dass Platz ist für rumänische Bürger, die von den angeblich nicht vorhandenen Pflegekräften in unseren nicht vorhandenen Intensivbetten gepflegt werden. Wer hat die Intensivbetten abgeschafft (über 4.000)? Wir nicht. Also warum diese Panikmache? Gibt man in diesem Land nicht mal endlich dieses Schüren zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf? Schrecklich was aus uns geworden ist. Anzumerken ist noch: dieser Kommentar stammt von einer geimpften Person. Ja, ich habe mich impfen lassen. Freiwillig weil ich meine Reisefreiheit wieder haben wollte, weil ich Auszeit aus dem angstschürenden Deutschland im Ausland benötige und nicht weil ich Diabetes habe. Ein gesundes Immunsystem ist wichtig - und das baut man sicher nicht mit Maskenpflicht im Freien und Einsperren auf!

Antworten Melden Permalink