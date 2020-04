vor 39 Min.

Mehrheit der Bayern befürwortet Maskenpflicht

Exklusiv Ab kommender Woche gilt in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr in Bayern Mundschutzpflicht. Eine Mehrheit der Bayern findet das gut. Besonders eine Altersgruppe.

Von Yannick Dillinger

Die Mehrheit der Bayern findet die Einführung einer Tragepflicht von Mund- und Nasenschutz in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr gut. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen ergeben. 62,3 Prozent der Befragten stehen der Entscheidung der Landesregierung positiv gegenüber. 28,4 bewerten die neue Verordnung negativ. 9,3 Prozent sind in der Frage unentschieden.

Die höchste Zustimmungsrate hat die Verordnung in der Altersklasse der Über-65-Jährigen. 78,2 Prozent der Befragten halten die Entscheidung für richtig. Am negativsten bewerten die 30- bis 39-Jährigen die Mund- und Nasenschutzpflicht. Immerhin 39 Prozent sehen sie kritisch. In dieser Altersgruppe sind erfahrungsgemäß besonders viele Familienväter und -mütter.

Dementsprechend unterschiedlich haben auch Menschen mit bzw. Menschen ohne Kinder im Haushalt die Frage nach der Richtigkeit der Verordnung beantwortet. Während 65,5 Prozent jener, die keine Kinder im Haus oder der Wohnung haben, die Pflicht als positiv wahrnehmen, sind es bei jenen mit Kindern im Haus oder der Wohnung nur 59,7 Prozent.

Zum Hintergrund: In Bayern tritt in der kommenden Woche eine Tragepflicht von Mund- und Nasenschutz in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr in Kraft. Wer keine Maske zur Verfügung hat, der soll mindestens einen Schal über Mund und Nase legen. Damit schützt er sich nach aktuellem Erkenntnisstand der Experten zwar nicht selbst vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Schutz kann aber dazu beitragen, dass Viren von einem selbst nicht in ausreichendem Maße in Richtung Gegenüber fliegen, etwa beim Husten oder Niesen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden im Zeitraum vom 20.4.20 bis 24.4.20 die Antworten von 3018 Teilnehmern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,9 Prozent.

Das ist unser Bayern-Monitor

Wir möchten wissen, wie Bayern tickt. In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey untersuchen wir in Umfragen, wie die Menschen im Freistaat über bestimmte Themen denken.

Was es mit unserem Bayern-Monitor auf sich hat, warum wir das Ganze machen und wie die Civey-Umfragen funktionieren, erklären wir Ihnen an dieser Stelle. Alle Informationen auf einen Blick finden Sie hier.

Zu den Fragen des Bayern-Monitors gelangen Sie auch hier:

Hinweis zu den Umfragen des Bayern-Monitors: Da wir mit unserem Bayern-Monitor die Stimmung in Bayern langfristig betrachten, laufen unsere Umfragen weiter. Es ist also möglich, dass sich die Umfrageergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt von den im Text thematisierten Ergebnissen unterscheiden.

