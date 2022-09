Russland-Sanktionen: Deutsche mehrheitlich bereit, Verzicht zu üben

Ich weiß nicht, ob hier den ganzen Kritikern der Sanktionen überhaupt die Tragweite und der Umfang der Sanktionen in ihrer Gesamtheit bekannt sind. Offenbar werden hier auch völlig unrealistische Vorstellungen gepflegt, dass diese Sanktionen kurzfristigen Erfolg zeigen. Ein Kind braucht auch nach seiner Zeugung neun Monate bis zu seiner Geburt, und die Mutter hat in dieser Zeit auch oft kein ganz einfaches Leben. Sanktionen sind vielleicht im Sport schnell erfolgreich, bei Ländern sind sie nie mit einem schnellen Erfolg gekrönt. Aber sie zeigen bereits seit Monaten Wirkung, auch wenn das Russland offiziell natürlich anders sieht. Ein Beispiel sind die Chips, die heute in jedem Gerät benötigt werden. Da ist die Zufuhr gesperrt, was zu Produktionsstillstand geführt hat. Die Sanktionen haben Putin empfindlicher getroffen als er es zugeben mag.



Eine weitere Mär ist die Gasgeschichte. Nicht Deutschland ist hier vertragsbrüchig geworden, das war schon Herr Putin selber. Natürlich will sich Deutschland aus der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl befreien, aber Deutschland hat seinen Teil des Vertrages - die Zahlungen - stets eingehalten. Dass Deutschland nun anderweitig teueres Gas zukaufen muss, das liegt allein in der Verantwortung von Putin.

