Acht von zehn Deutschen verurteilen Klima-Proteste der "Letzten Generation"

Exklusiv Die Kritik an den Methoden der "Letzten Generation" wächst. Eine große Mehrheit glaubt, dass die Aktionen dem Klimaschutz-Anliegen der Gruppe schaden.

Diese Meinung ist eindeutig: 81 Prozent der Deutschen kritisieren die Klima-Proteste der „Letzten Generation“. Sieben von zehn Befragten bewerten die Aktionen gar als „eindeutig falsch“. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Demnach empfinden lediglich 14 Prozent die Methoden der Aktivistinnen und Aktivisten als angemessen. Der Rest will sich kein Urteil erlauben.

Seit einigen Wochen ziehen Mitglieder der „Letzten Generation“ mit ihren Protesten viel Aufmerksamkeit auf sich. In der Vergangenheit bewarfen sie unter anderem Kunstwerke in Museen mit Kartoffelbrei oder klebten sich auf Straßen fest, um den Durchgangsverkehr zu blockieren. Während einer solchen Aktion in Berlin geriet die Gruppe in Verdacht, eine Teilschuld am Tod einer Radfahrerin zu haben, die zuvor von einem Betonmischer überfahren wurde. Inzwischen entlastet ein Bericht jedoch die Protestierenden.

"Letzte Generation" schadet ihrem Anliegen, glaubt eine große Mehrheit

Die Umfrage zeigt, dass die Methoden der „Letzten Generation“ über Parteigrenzen hinweg wenig bis kaum Rückhalt bekommen. Am ehesten haben Wählerinnen und Wähler von Grünen und Linken Verständnis für die Aktionen der Gruppe. Im politischen Lager der Union findet laut Umfrage niemand die Klimaproteste richtig.

Im Gegenteil: Mit ihren Straßenblockaden und ähnlichen Protestformen würde die „Letzte Generation“ ihrem Anliegen Klimaschutz eher schaden. Das jedenfalls glauben 86 Prozent der Deutschen, wie eine weitere Civey-Umfrage für unsere Redaktion zeigt. Lediglich sieben Prozent sehen das anders, der Rest ist unentschlossen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage „Wie bewerten Sie die Klimaproteste (z.B. Straßenblockaden) der Gruppe „Letzte Generation”?" wurden im Zeitraum vom 3.11. bis 7.11.2022 die Antworten von 5003 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Für die Frage „Schaden oder nutzen die aktuellen Proteste von Gruppen wie „Letzte Generation” (z.B. Straßenblockaden) Ihrer Meinung nach ihrem Anliegen des Klimaschutzes eher?" wurden im Zeitraum vom 3.11. bis 6.11.2022 die Antworten von 5006 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt jeweils bei 2,5 Prozent.

