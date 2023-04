Bundesländer sollen AKWs weiterbetreiben: Mehrheit der Deutschen unterstützt Söders Pläne

Exklusiv Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sind abgeschaltet. Ministerpräsident Markus Söder will das nicht hinnehmen. Für seinen Vorstoß erhält er viel Zuspruch.

Kommt in Bayern der Ausstieg vom Atom-Ausstieg? Markus Söder will bayerische AKWs in Eigenregie weiterbetreiben, eine Mehrheit der Deutschen unterstützt seine Pläne: 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden die Forderung des CSU-Chefs richtig, dass Atomkraftwerke in Verantwortung der Länder weiterlaufen sollten. 42 Prozent kritisieren hingegen seinen Vorstoß. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Der Rest ist unentschlossen. Das Thema polarisiert: Während 45 Prozent der Deutschen Söders Pläne als "eindeutig richtig" bewerten, halten sie 38 Prozent für "eindeutig falsch".

Am 15. April sind die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen, darunter das bayerische AKW Isar 2. Ursprünglich hätten sie bereits Ende 2022 abgeschaltet werden sollen. Aufgrund der Energiekrise ließ die Regierung sie allerdings in einem Streckbetrieb bis Mitte April weiterlaufen. Söder sprach von einem schweren Fehler, zum aktuellen Zeitpunkt aus der Atomkraft auszusteigen.

Söders Atomtraum: So ist das Stimmungsbild in Bayern

Die Umfrage zeigt: Das Stimmungsbild im Freistaat ähnelt dem bundesweiten Ergebnis. 55 Prozent der Bayerinnen und Bayern können sich vorstellen, dass die Atomkraftwerke in Eigenregie weiterbetrieben werden. Vier von zehn Befragten sehen das anders.

Unterstützung erhält Söder für seinen Atom-Vorstoß vor allem aus den politischen Lagern von Union, FDP und AfD. Wählerinnen und Wähler von Linke, SPD und Grüne halten ihn jedoch für falsch. Besonders unter Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen stößt der Atomtraum des bayerischen Landeschefs auf Widerstand: 90 Prozent lehnen laut Umfrage Söders Idee ab.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wie bewerten Sie die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Atomkraftwerke in Verantwortung der Bundesländer weiterbetreiben zu können?" wurden im Zeitraum vom 17.4. bis 19.4.2023 die Antworten von 5011 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.