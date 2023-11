Umfrage

03:00 Uhr

Jeder siebte Bayer kann sich vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen

Von Fabian Kluge Artikel anhören Shape

Exklusiv Bei der Europawahl in acht Monaten soll die neue Wagenknecht-Partei bereits auf den Stimmzetteln stehen. So sieht das Stimmungsbild in Bayern derzeit aus.

Themen folgen