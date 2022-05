Schadet Olaf Scholz Deutschlands Ruf? Die Hälfte der Deutschen sagt Ja

Na hier tummeln sich ja die üblichen Kommentatoren.



Am Besten kommt Jochen H.:

„ Es wird förmlich der Krieg und die wirtschaftliche Notlage herbei geredet.“

Nur so - seit dem 24.02. braucht niemand einen Krieg und eine wirtschaftliche Notlage „herbeizureden“ - weil eine gewaltige russische Streitmacht, geführt von militärischen Vollidioten, die ihre Unfähigkeit mit barbarischer Unmenschlichkeit auszugleichen versuchen, in die Ukraine eingefallen ist. Das alles nach einer Putin-Rede, in der dieser die Wiedergeburt der Sowjetunion angekündigt und damit klar auch Krieg gegen Georgien, Moldau und das Baltikum angekündigt hat. Und alle die die „Friedensmacht“ Sowjetunion „kennenlernen“ durften, also z.B. die Finnen und Polen 1939, die Ostdeutschen 1951, die Ungarn 1956, Tschechen und Slowaken 1968 wissen was das heißt. Mord, Hunger, Gulag und staatlicher Terror.

Aber hier wüten die Kommentatoren gegen die Ukrainer. Es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass da russische Armeen anlaufen, die von ihrer Führung Richtung Westen kein Haltesignal haben. Es ist der Gratismut von Feiglingen, mit dem sich hier einige ermächtigen, die Opfer dieser russischen Aggression zu beschimpfen. Denn sie wissen ja, dass sich den Russen zuerst 40 Millionen Ukrainer und dann 38 Millionen Polen und 16 Millionen Slowaken und Tschechen in den Weg stellen werden, bevor sie dann erkennen dürfen, dass sie Putins Werte teilen. Sollen die sich doch mit den Russen rumschlagen, wir hier dürfen als Moralweltmeister mit den Fingern in der Welt rumwedeln.



Und da muss man sich über den Begriff „3.Weltkrieg“ echauffieren. Das Putin und China dabei sind, den Balkan erneut in Brand zu setzen, um die Waffenlieferungen des Westens anders zu kanalisieren, dass die Japaner ihre Ansprüche auf Kurilen-Inseln erneuern, die Skandinavier in die NATO drängen, die USA den Opfern der russischen Aggression nun wirklich jede Unterstützung zukommen lassen, die Georgier sehr interessiert zur Kenntnis nehmen, dass die Russen ihre Truppen an ihren Grenzen ausdünnen, dafür machen solche Spezialisten die Augen und Ohren ganz fest zu. Fakten stören nur, wenn man Moral-Weltmeister sein will.

Putin hat die Absicht, nicht russische Menschen auszulöschen. Putin steht in Hitlers Fußstapfen.

Aber hier wird sich über „ungebührliche Benehmen“ des Botschafters eines überfallenen Landes mokiert, in dem die Menschen um ihre nackte Existenz kämpfen.



Gleichzeitig wird ein deutscher Kanzler gefeiert, der völlig desorientiert durch die Gegenwart irrlichtert. Der keine eigene Idee hat, der kein Tiel hat und nicht weiß, wo Freund und Feind steht. Das ist halt so, wenn man Jahrzehntelang Hans-Gugg-in-die-Luft-Außenpolitik betreibt.



Wer so auftritt wie diese Herren weiter unten, die die Ursache für den Krieg irgendwie bei den Ukrainer suchen, denen fast unverhohlen erklären, selber schuld zu sein, der ist so nah bei Putins Rassenwahn und imperialen Fantastereien, dass sie nahe daran sind, sich am Tod der Zivilsten in der Ukraine mitschuldig zu machen.







