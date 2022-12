Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bevor wir zu den schlechten Nachrichten kommen: Frohe Weihnachten, liebe Leserin, lieber Leser. Es ist der erste heilige Abend seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Für Geflüchtete heißt das: ein Weihnachtsfest fernab der Heimat, fernab der Familie, fernab der Freunde. Artem und Iryna Babak sind zwei dieser Geflüchteten. Im März kamen Sie nach Deutschland. Wie sie das Weihnachtsfest feiern.

Weihnachten ist auch ein Fest der Hoffnung. Auch wenn das in diesen Zeiten schwer vorstellbar scheint. Mein Kollege Wolfgang Schütz hat sich deshalb der Frage gewidmet: Was ist Hoffnung? Seine Erkundung vom Alltagsleben bis über den Tod hinaus.

Der Tag: Wenig Hoffnung machen die Nachrichten aus der Ukraine. Der Krieg ruht nicht – im Gegenteil. Bei einem russischen Angriff auf das Zentrum von Cherson gibt es mehrere Tote und viele Verletzte. Ukraines Präsident Selenskyj hat den Anschlag als weiteres Verbrechen des "Terrorstaates" Russland direkt vor Weihnachten verurteilt. Russland schafft derweil nach Einschätzung des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Belarus weiter die Voraussetzungen für einen möglichen Angriff auf den Norden der Ukraine.

Die Lage: Der Krieg dauert nun fast ein Jahr an. Das hat die deutsche Politik vor Herausforderungen gestellt. Für die Grünen beispielsweise war 2022 ein Jahr der Zumutungen. Nach dem Schock des Ukraine-Kriegs verschiebt der grüne Wirtschafts- und Energieminister den Atomausstieg, dem viele in den eigenen Reihen seit Jahrzehnten entgegenfieberten. Und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock wird zu einer der lautesten Befürworterinnen von Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine. Die Parteilinke Jamila Schäfer hat noch längst nicht alles verdaut. Für das neue Jahr zieht sie rote Linien.

Foto: Evgeniy Maloletka, dpa

Das Sterben nimmt kein Ende: Auch an Weihnachten lässt der Kreml Raketen auf das Nachbarland Ukraine abfeuern. Eine Frau steht am Grab ihres Mannes in Charkiw.

Angesichts vergifteter Debatten und Polarisierungen kann das Vaterunser – eines der bekanntesten Gebete der Christen – ein Wegweiser für unseren Umgang miteinander sein.

Ich, einfach unverbesserlich? Weihnachten sollte wieder zum Fest des Miteinanders werden

