Was bedeuten die Pläne der Parteien für dein Bayern?

Wir machen vor der Landtagswahl drängende gesellschaftliche Themen vor Ort sichtbar und nehmen dich mit auf einen interaktiven Stadtrundgang durch Augsburg.

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Im Vorfeld schimpfen die Parteien über politische Gegner, machen Versprechen und veröffentlichen viele Seiten lange Wahlprogramme. Doch was bedeuten diese für dich, deinen Alltag und dein Leben konkret? Für diese Serie haben wir uns drängende gesellschaftliche Themen angesehen. Wir haben die Wahlprogramme der im Landtag vertretenen Parteien gelesen und ihre Standpunkte zu den jeweiligen Themen gesammelt. Wir haben gefragt: Wie könnten sich die Pläne der Parteien praktisch in deinem Wohnort auswirken?

Dazu haben wir über die Stadt Augsburg verschiedene QR-Codes verteilt. Auf einem interaktiven Stadtrundgang kannst du dich schnell und einfach darüber informieren, was die Parteien konkret planen. Wenn du den QR-Code über dein Smartphone oder Tablet scannst, wirst du auf einen Artikel weitergeleitet. In diesem erklären wir dir kurz das Problem – etwa fehlende Kita-Plätze an der Station vor dem Montessori-Kinderhaus. Du findest im Artikel außerdem einen kurzen Audioguide, Grafiken und die wichtigsten Punkte aus den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien. Anschließend kannst du zum nächsten QR-Code-Standort spazieren oder dir die restlichen Themen bequem von zu Hause aus anhören. Hier findest du die Standorte aller QR-Codes:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Um diese Themen geht es in unserer Serie:

Verkehr

Zuletzt hat in der Maximilianstraße ein Modellversuch zu Diskussionen in der Stadt geführt: Zwischen Herkulesbrunnen und Merkurbrunnen wurde die Maxstraße im Mai zur Fußgängerzone. Ein Jahr sollte der Versuch dauern. Dann klagten zwei Anlieger gegen das Modellprojekt – und bekamen recht. Bis Mitte August musste die Stadt den Versuch beenden. Wie sieht der Stadtverkehr der Zukunft aus? Und wie kann es gelingen, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sicher an ihr Ziel kommen? Die Antworten der Parteien sind hier recht unterschiedlich. Hier geht es zum Themenkomplex Verkehr. Du findest den QR-Code direkt am Rathausplatz.

Zwei Trambahnen fahren vor dem Rathausplatz in Augsburg. Foto: Felix Ebert

Erziehung

Es gibt zu wenige Kita-Plätze in Bayern, 50.000 fehlen. Dafür gibt es viele Gründe: Seit zehn Jahren haben Eltern einen Rechtsanspruch darauf, dass sie ihr Kind ab dem zweiten Lebensjahr betreuen lassen können. Seitdem sind mehr Plätze entstanden und mehr Fachkräfte hinzugekommen. Doch auch die Nachfrage ist stark gestiegen. Mittlerweile fehlt vor allem das Personal für die Betreuung. Was planen die Parteien? Hier erfährst du mehr zum Thema Erziehung und Kita-Plätze. Du findest den QR-Code am Montessori-Kinderhaus in der Henisiusstraße 1.

Bundesweit werden 92 Prozent der Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt in einer Kita betreut. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

Armut

Armut kann jeden treffen. Besonders in Augsburg, denn die Einkommen sind vergleichsweise gering. Das mittlere Haushaltsnettoeinkommen in der Stadt aus dem Jahr 2020 lag im Monat bei 3539 Euro, im Landkreis Augsburg bei 5008 und im Kreis Aichach-Friedberg bei 5244 Euro. Auch die Renten sind geringer. Dadurch erhöht sich die Zahl derer, die bedroht sind, in Armut abzurutschen. Aber was heißt das eigentlich: Armut? Wer ist davon betroffen? Mehr zum Thema Armut erfährst du hier. Du findest den QR-Code bei den Räumen des Katholischen Verbands für soziale Dienste in Augsburg in der Klinkertorstraße 12.

Armut ist auch in Augsburg ein Thema. Foto: Julia Steinbrecht, kna

Bildung

Lehrermangel, Digitalisierung, Vergleichbarkeit von Abschlüssen: Beim Thema Bildung gibt es viele Baustellen. Das sind auch oft die Schulen selbst. Auch in Augsburg warten viele Gebäude auf eine große Sanierung. Hier wurden in den vergangenen Jahren bereits Millionen ausgegeben, dennoch fehlt weiter Geld, um alle Maßnahmen umzusetzen. Zudem gibt es in diesem Jahr so viele Schülerinnen und Schüler wie schon lange nicht mehr. Was soll an den bayerischen Schulen in den nächsten Jahren passieren? Mehr zum Thema Bildung und Schule erfährst du hier. Den QR-Code findest du am Holbein-Gymnasium in der Hallstraße.

Das Holbein-Gymnasium Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Arbeit

Egal, ob auf dem Bau, in der Kita oder in der Medizin: Überall fehlen Fachkräfte. Das hat schon heute spürbare Auswirkungen. Fast jeder zweite Ausbildungsbetrieb konnte nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. 37 Prozent der Betriebe mit unbesetzten Plätzen erhielten keine einzige Bewerbung. Was planen die Parteien, um dem Fachkräftemangel zu begegnen? Mehr zum Thema Fachkräftemangel erfährst du hier. Den QR-Code findest du an der IHK in der Stettenstraße.

Viele deutsche Handwerksbetriebe sind auf Monate ausgebucht und suchen verzweifelt Fachkräfte. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

Pflege

Viele Pflegeheime stehen vor dem Kollaps und die Plätze werden immer teurer. Seit Jahren steigt die Zahl der Pflegebedürftigen. Hauptgrund ist der demografische Wandel. Die Gesellschaft wird älter und ist eher auf Pflege angewiesen. Verbände warnen: Schon jetzt reicht das Personal nicht aus, um die Menschen angemessen versorgen zu können. Was wollen die Parteien unternehmen, um die Pflege auch in den kommenden Jahren zu sichern? Mehr zum Thema Pflege erfährst du hier. Den QR-Code findest du am Seniorenzentrum Servatius in der Fritz-Hintermayr-Straße 6.

Das Seniorenzentrum Servatius in Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Klima

Grünflächen anlegen und kostenlos Trinkwasser ausgeben: Das sind Maßnahmen, um die Bevölkerung gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Denn diese treffen uns zum Teil heute schon. Sie werden aber von Jahr zu Jahr verheerender: Menschen kollabieren während Hitzewellen, Starkregen und Hochwasser häufen sich. Wie hat sich das Klima in den vergangenen Jahren entwickelt? Was kommt in Zukunft auf uns zu? Mehr zum Thema Klima findest du hier. Den QR-Code findest du im Wittelsbacher Park, Eingang Imhofstraße.