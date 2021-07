Wie sind wir in Zukunft unterwegs?

Verkehr, Lärm und Abgase. Innenstädte, die zugestopft sind mit Lieferfahrzeugen und Privatautos. In diesem Rocketeer Talk beschäftigen wir uns damit, was sich an der Mobilität von heute ändern muss, um eine lebenswerte Stadt der Zukunft zu schaffen. Sind Flugtaxis die Lösung? Oder E-Autos? Müssen Autos ganz raus aus der Stadt? Oder brauchen wir doch komplett neue Konzepte?

Mit dabei ist Dr. Michael Hofmann, der Managing Director des Andreas Schmid Labs. Das Lab ist der Accelerator und Innovationsbooster des Logistikunternehmens Andreas Schmid Group. Außerdem durften wir Raimund Seibold begrüßen, der Gründer des lokalen Fahrradlieferdienstes Boxbote. Nicht auf das Fahrrad, dafür aber auf E-Roller setzt Marion Höreth, Gründerin des B2B Mobilitäts Start-up qtway. Zu guter Letzt sitzt Andreas Fleischmann mit am Tisch. Er ist globaler Vertreter des Smart City Unternehmens CityScanner und sieht Mobilität vor allem vernetzt.

Rocketeer Talks: Sprechen wir über die Zukunft

Vier Meinungen – ein Thema: Für unsere Rocketeer Talks haben wir spannende Gäste an einen Tisch geholt, um mit ihnen Zukunftsthemen zu diskutieren. Branchenexpert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit unterschiedlichsten Ansichten und einem gemeinsamen Ziel: Konstruktive Lösungsansätze zu finden.

Moderation: Monika Pappelau

Produktion: URBAN & UNCUT Studios

Ausstattung Möbel: WAGNER LIVING