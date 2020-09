vor 53 Min.

Biathlon-Gesamtstand 2020/21: Gesamtwertung und Endstand

Dorothea Wierer aus Italien startet als Titelverteidigerin in die aktuelle Biathlon-Saison 2020/21. Den Gesamtstand und den Endstand in der Übersicht finden Sie hier.

Die Biathlon-Saison 2020/21 startet am 28. November in Kontiolahti, Finnland. Den Gesamtstand Männer und Frauen nach den einzelnen Wettkämpfen finden Sie hier.

Mit dem Auftaktwochenende am 28./29. November startet der Biathlon-Weltcup in die kommende Saison. Dorothea Wierer aus Italien und Johannes Thingnes Bö ( Norwegen) führten im Gesamtstand der letzten Saison und treten als Titelverteidiger in 36 Wettbewerben zwischen dem 28. November und dem 21. März 2021 an. Saisonhöhepunkt wird neben den Welt-Cup Rennen die Biathlon-Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka sein. Den Gesamtstand für den Biathlon-Weltcup 2020/21 sehen Sie hier im Überblick.

Biathlon-Weltcup 2020/21: Gesamtwertung Männer & Frauen

Gesamt-Weltcup Herren 2020/21: Endstand der Männer nach 0 Rennen von 36 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1



2



3



4



5



6



7



8



9



10





Gesamt-Weltcup Damen 2020/21: Endstand der Frauen nach 0 Rennen von 36 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1



2



3



4



5



6



7



8



9



10





Sieger Frauen & Herren Biathlon-Saison 19/20: Ergebnisse & Gewinner

Gesamt-Weltcup Gewinner der Herren 2020/21: Endstand der Männer nach 21 von 21 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö / Norwegen 913 2 Martin Fourcade / Frankreich 911 3 Quentin Fillon Maillet / Frankreich 843 4 Tarjei Bö / Norwegen 740 5 Emilien Jacquelin / Frankreich 726 6 Simon Desthieux / Frankreich 672 7 Alexander Loginow / Russland 629 8 Benedikt Doll / Breitnau 613 9 Johannes Dale / Norwegen 576 10 Vetle Sjaastad Christiansen / Norwegen 566

Gesamt-Weltcup Sieger der Damen 2019/20: Endstand der Frauen nach 21 von 21 Rennen:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer / Italien 793 2 Tiril Eckhoff / Norwegen 786 3 Denise Herrmann / Oberwiesenthal 745 4 Hanna Öberg / Schweden 741 5 Marte Olsbu Röiseland / Norwegen 597 6 Franziska Preuß / Haag 573 7 Ingrid Landmark Tandrevold 554 8 Julia Simon / Frankreich 551 9 Justine Braisaz / Frankreich 547 10 Lisa Vittozzi / Italien 528





