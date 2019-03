vor 31 Min.

Deutschland - Serbien live in TV & Stream gucken: Free-TV?

Gegen Serbien will Deutschland heute unbedingt gewinnen. Das Spiel wird live in TV und Live-Stream zu sehen sein. Das Länderspiel heute kommt im Free-TV.

Die Deutsche Nationalmannschaft tritt heute Abend zum Freundschaftsspiel an. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Heute Abend findet das Länderspiel Deutschland - Serbien statt. Die Partie wird live im TV und Online übertragen. Wir verraten wo, wann und ob das Spiel auch gratis, kostenlos und umsonst sowie ohne Anmeldung im Free-TV zu sehen sein wird.

Beim Spiel gegen Serbien dürfte insbesondere Joachim Löw unter Beobachtung stehen, hat er doch die bewährten Nationalspieler Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller aus der Nationalelf gestrichen. Mit jungen Kräften soll nun also der Neuaufbau angegangen werden.

Nach dem einmalig miserablem Jahr 2018 mit dem frühesten Aus bei einer Weltmeisterschaft, dem Abstieg in der Nations League und 6 Niederlagen in 13 Spielen braucht Jogi Löw unbedingt gute Ergebnisse. Serbien dürfte dabei kein leichter Gegner werden. Die wahre Probe steht aber am Sonntag, 24. März 2019, an. Da geht es in der Quali zur EM 2020 gegen Holland.

Deutschland - Serbien live im TV & Live-Stream sehen

Länderspiel heute live: Deutschland - Serbien, 20.45 Uhr, live in TV auf RTL und im Stream bei TVNOW

Länderspiel heute Abend live: Deutschland - Serbien im Free-TV auf RTL

RTL überträgt bereits seit einiger Zeit Länderspiele der Deutschen Nationalmannschaft. So auch das Länderspiel heute Deutschland gegen Serbien. Es ist auf RTL live im Free-TV/Fernsehen und online im Stream auf TVNOW zu sehen. Hierfür muss man sich allerdings anmelden.

So läuft die Qualifikation zur EM 2020 für die Deutsche Nationalmannschaft

Das Test-Spiel gegen Serbien nannte Joachim Löw eine General-Probe für Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen Holland. Gegen die Niederlande wird es für die Nationalmannschaft am Sonntag, 24. März, ernst, denn dann geht es um die EM 2020. In der anspruchsvollen Gruppe mit Holland, Nordirland, Weißrussland und Estland muss Deutschland mindestens Zweiter werden.

