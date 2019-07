06:25 Uhr

Die Schwimm-WM 2019: Zeitplan, Termine & Übertragung in TV und Stream

Bei der Schwimm-Weltmeisterschaft 2019 in Südkorea hat Deutschland bereits eine Goldmedaille eingeheimst. Alle Infos zu Terminen, Zeitplan und Live-Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Das erste deutsche Gold bei der Schwimm-WM 2019 in Südkorea: Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock ist Weltmeister in der Kategorie über 10 Kilometer. Der 21-Jährige gewann das Freiwasser-Rennen in 1:47:55,9 Stunden. Auf dem dritten Platz schwamm sein Teamkollege Rob Muffels.

Heute steht unter anderem um 13.45 Uhr das Turmspringen der Damen auf dem Zehn-Meter-Turm an.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Schwimm-WM live in TV und Stream sehen können. Außerdem nennen wir Zeitplan und Termine. Zudem verraten wir, wer die Stars und Favoriten der Schwimm WM 2019 werden dürften.

Schwimm-WM 2019 live in der TV-Übertragung, im Fernsehen & Stream

Wer die Schwimm WM 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream verfolgen will, benötigt eine Internet-Verbindung. Das ZDF zeigt viele Wettkämpfe der Schwimmweltmeisterschaften im Online-Livestream (https://www.zdf.de/sport), insgesamt sind es 70 Stunden Live-Berichterstattung. Nur an einem Tag (26. Juli) gibt es eine Übertragung im klassischen TV bei ZDFinfo. Die Titelkämpfe gehen vom 12. bis 28. Juli 2019.

Zeitplan und Termine für die Schwimm WM 2019

Alle Termine dieses Zeitplans werden im ZDF online in der Mediathek im Stream zu sehen sein: https://www.zdf.de/sport.

14. Juli 2019

8.30 Uhr Kunst- und Turmspringen: Ein-Meter-Brett Herren

12.00 Uhr Synchronschwimmen: Technische Kür Duett

13.45 Uhr Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen Zehn-Meter-Turm Damen

15. Juli 2019

8.20 Uhr Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen Drei-Meter-Brett Damen

10.00 Uhr Synchronschwimmen: Technische Kür Duett Mixed

12.00 Uhr Synchronschwimmen: Highlight Routine

13.30 Uhr Wasserball: Deutschland - Japan, Herren, Vorrunde zum

13.45 Uhr Kunst- und Turmspringen: Synchronspringen Zehn-Meter-Turm Herren

16. Juli 2019

12.00 Uhr Synchronschwimmen: Technische Kür Team

13.45 Uhr Kunst- und Turmspringen: Drei-Meter-Brett / Zehn-Meter-Turm Team Event

17. Juli 2019 10.50 Uhr Wasserball: Deutschland – Brasilien, Herren, Vorrunde

12.00 Uhr Synchronschwimmen: Freie Kür Einzel

13.45 Uhr Kunst- und Turmspringen: Zehn-Meter-Turm Damen

18. Juli 2019

12.00 Uhr Synchronschwimmen: Freie Kür Duett

13.45 Uhr Kunst- und Turmspringen: Drei-Meter-Brett Herren

19. Juli 2019

5.30 Uhr Wasserball, Deutschland-Italien, Herren, Vorrunde

12.00 Uhr Synchronschwimmen, Team Freie Kür

13.45 Uhr Kunst- und Turmspringen, Drei-Meter-Brett Damen

20. Juli 2019

8.30 Uhr Kunst-/Turmspringen, Synchronspringen Drei-Meter-Brett Mixed

10.00 Uhr Synchronschwimmen, Mixed Duett Freie Kür

12.00 Uhr Synchronschwimmen, Freie Kombination

13.45 Uhr Synchronschwimmen, Gala

13.45 Uhr Kunst-/Turmspringen, Zehn-Meter-Brett Herren

21. Juli 2019

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe mit 400 Meter Freistil Herren & Damen 4 x 100 Meter Freistil-Staffel Herren & Damen



22. Juli 2019

3.00 Uhr Beckenwettbewerbe, diverse Vorläufe

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe, u.a. mit 100 Meter Brust Herren 200 Meter Lagen Damen

23. Juli 2019

5.00 Uhr Klippenspringen, Damen

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe, mit dabei 200 Meter Freistil Herren 100 Meter Brust Damen

24. Juli 2019

5.00 Uhr Klippenspringen, Herren

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe, mit dabei 800 Meter Freistil Herren 200 Meter Freistil Damen

25. Juli 2019

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe, mit dabei 200 Meter Lagen Herren 200 Meter Schmetterling Damen

26. Juli 2019

11.30 Uhr Wasserball, Finale Damen

12.55 Uhr Beckenwettbewerbe, mit 200 Meter Brust Herren 100 Meter Freistil Damen

27. Juli 2019

11.30 Uhr Wasserball, Finale Herren

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe, mit dabei 100 Meter Schmetterling Herren 200 Meter Rücken Damen

28. Juli 2019

13.00 Uhr Beckenwettbewerbe, mit 400 Meter Lagen Herren 50 Meter Freistil Damen

Diese Disziplinen gibt es bei der Schwimm WM

Bei den Schwimmweltmeisterschaften, werden diese Disziplinen ausgetragen: Schwimmsport, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen und Klippenspringen.

Die großen Stars der Schwimm WM 2019

Weltrekordhalter und Weltjahresbester über 100 Meter Brust, Adam Peaty, will siegen. Aus den USA sind unter anderen die Vierfach-Olympiasiegerin von Rio de Janeiro, Katie Ledecky, der siebenfache WM-Titelverteidiger Caeleb Dressel und Lagen-Ass Chase Kalisz nominiert. Der ungarische Altmeister Laszlo Cseh und seine Teamkollegin und Multikönnerin Katinka Hosszu haben ebenfalls Starts geplant.

Die deutschen Hoffnungen bei der Schwimm WM

Im Becken ist Langstreckenspezialist Florian Wellbrock nach seiner EM-Goldmedaille über 1500 Meter der wohl größte Hoffnungsträger. Vizeweltmeisterin und einzige deutsche Medaillengewinnerin bei der vergangenen WM im Becken Franziska Hentke über 200 Meter Schmetterling, Brustschwimmer Marco Koch und Lagen-Ass Philip Heintz können ebenfalls vorn mitmischen. Bei den Wasserspringern ist Patrick Hausding immer für eine Medaille gut, für den Verband sind Tokio-Startplätze das vorrangige Ziel. Die deutschen Wasserballer freuen sich auf ihre erste WM-Teilnahme seit 2013. Zwei deutsche Synchronschwimmerinnen wollen im nächsten Jahr die lange Durststrecke ohne deutsche Olympia-Teilnahme beenden und sich auf dem Weg dahin bei der WM zeigen. Die Freiwasserschwimmer wollen nach den medaillenlosen Titelkämpfen vor zwei Jahren wieder angreifen - auch hier ist der 21 Jahre alte Wellbrock dabei. Für die Freiwasser-Asse geht es auch um die Olympia-Tickets.

