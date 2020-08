vor 2 Min.

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin: Kampf live im Stream

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin: Der Kampf ist für Boxfans ein Highlight zu ohnehin Fight-armen Corona-Zeiten. Alle News zum Boxkampf und zur Übertragung live im Stream.

Dillian Whyte – Alexander Povetkin

Kampf-Termin und Ort stehen fest

Der Fight wird live im Stream gezeigt

Alle Infos zum Boxkampf gibt es hier

Im Boxen steht der nächste hochklassige Kampf an: Alexander Povetkin ( Russland) trifft in der Nacht vom Samstag, 22. August 2020, auf Dillian Whyte ( Großbritannien). Der Boxkampf soll im der britischen Stadt Brentwood stattfinden. Es wäre die erste Begegnung zweier prominenter Profiboxer im Schwergewicht nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Das grassierende Coronavirus hatte auch im Boxsport dafür gesorgt, dass die meisten Fights abgesagt oder verschoben wurden. Mit der Begegnung zwischen Povetkin und Whyte stünden sich zwei erfahrene Kontrahenten gegenüber.

Hat in der Vergangenheit nach einer positiven Dopingkontrolle bereits einen WBC-Titel im Schwergewicht verloren: Dillian Whyte. Bild: Sean Dempsey, dpa (Archiv)

Dillian Whyte – Alexander Povetkin: Boxen im August 2020

Dillian Whyte (Kampfname "The Body Snatcher") ist 32 Jahre alt und hat 28 Kämpfe bestritten. Er jeden Kampf (bei 18 Kämpfen durch K.o.) – bis auf einen: 2015 unterlag Whyte gegen den aktuellen Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua. Whyte ist etwas größer als Povetkin (1,93 Meter) und hat eine größere Reichweite (1,98 Meter).

Alexander Povetkin (Kampfname "Russian Vityaz") hat mit seinen 40 Jahren bereits 38 Profi-Kämpfe absolviert und davon 35 gewonnen (24 durch Knockout). Zweimal verlor der Russe (2018 gegen Anthony Joshua und 2013 gegen Wladimir Klitschko), einmal blieb es bei einem Untenschieden (2019 gegen Michael Hunter). Povetkin ist 1,88 Meter groß und hat eine Reichweite von 1,91 Meter.

Damit haben Povetkin und Whyte eines gemeinsam: Sie haben beide eine Niederlage gegen den Briten Joshua erlebt, der derzeit das Maß aller Dinge im Schwergewicht ist.

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin live im Stream

Der Boxkampf zwischen Dillian Whyte und Alexander Povetkin wird online im Live-Stream gezeigt. Die Rechte an der Übertragung hat sich das Streamingportal DAZN gesichert. Der Kampf-Abend (Undercard- und Main-Card-Kämpfe) soll am Samstag, 22. August 2020, um 20 Uhr starten. Die Uhrzeit für den Hauptkampf zwischen Whyte und Povetkin dürfte spätnachts sein – zuletzt wurden Hauptkämpfe oft gegen 3 Uhr des Folgetags (in diesem Fall: Sonntag, 23. August 2020) ausgetragen. Ob das diesmal genauso ist, erfahren Sie rechtzeitig an dieser Stelle.

Dillian Whyte – Alexander Povetkin live im TV?

Der Kampf zwischen Whyte und Povetkin wird mutmaßlich nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Grund dafür: Der Streaminganbieter DAZN hat sich die Rechte an der Live-Übertragung gesichert. Wer ein DAZN-Abo und ein sogenanntes Smart-TV besitzt, kann den Boxkampf aber auch auf seinem TV ansehen. Sobald eine Uhrzeit für die Kampf-Übertragung feststeht, erfahren Sie diese hier. (AZ)

