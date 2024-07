Portugal – Frankreich im EM-Viertelfinale: Anstoß, Übertragung und Live-Ticker

Im Viertelfinale der EM 2024 heißt es: Frankreich gegen Portugal. Das französische Team hatte zuvor im Achtefinale 1:0 gegen Belgien gewonnen. Das Tor fiel hier erst in der 85. Minute, nachdem die Mannschaft aus Frankreich aber lange überlegen war. Entscheidend war letztendlich ein Torschuss von Frankreichs Randal Kolo Muani, der dann von Belgiens Jan Vertonghen abgefälscht wurde und somit im eigenen Tor landete.

Portugal hat im Achtelfinale Slowenien 3:0 besiegt - allerdings erst im Elfmeterschießen. Während der regulären Spielzeit gelang es auch Superstar Cristiano Ronaldo nicht, die Portugiesen in Führung zu bringen. Nun entscheidet sich im Spiel gegen Frankreich, welche der beiden Nationen ins Halbfinale einzieht.

Wann genau findet das Spiel statt? Wie und wo kann man es im TV verfolgen? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Termin, Anstoß und Übertragung im Free-TV und Stream des Viertelfinalspiels zwischen Portugal und Frankreich. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie im Angebot.

Portugal gegen Frankreich im EM-Viertelfinale: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Blick in den Spielplan der EM 2024 verrät: Die Viertelfinalbegegnung zwischen Portugal und Frankreich ist für Freitag, den 5. Juli 2024, angesetzt. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr, also kurz nach dem EM-Viertelfinale zwischen Spanien und .

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird in zehn EM-Stadien ausgetragen, die quer übers Land verteilt sind. Acht von ihnen bekamen für das Tunier kurzfristig einen neuen Namen, da die UEFA keine Sponsorennennungen erlaubt hat. Nicht umbenannt wurde das Volksparkstadion in Hamburg, in dem das Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich stattfindet.

Portugal - Frankreich live im TV und Stream: Übertragung des EM-Viertelfinales

Die Rechte zur TV-Übertragung der EM 2024 hat sich an erster Stelle der Bezahlsender MagentaTV gesichert; hier werden also alle 51 WM Spiele live gezeigt. Um auf diesen Service zuzugreifen, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten für alle Fußballfans: Nachdem auch ARD, ZDF und RTL über Sublizenzen Übertragungsrechte erworben haben, kann man einen Großteil der Spiele auch kostenlos ansehen. Bis einschließlich des Achtelfinales war so garantiert, dass auf jeden Fall alle Deutschland-Spiele im Free-TV zu sehen sind - ab dem Viertelfinale werden sämtliche Partien auf einem der drei kostenlosen Sender gezeigt.

Und auch die Partie zwischen Portugal und Frankreich ist somit im Free-TV zu sehen: Das ZDF überträgt das Spiel sowohl im linearen Fernsehen als auch online im kostenlosen Live-Stream. Dazu kommt die Ausstrahlung im kostenpflichtigen Stream bei Magenta-TV.

Spiel: Portugal - Frankreich, EM-Viertelfinale

Datum: Freitag, 5. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF, Magenta-TV

EM 2024: Portugal vs. Frankreich im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sie wollen das Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich live mitverfolgen, haben aber am Freitag um 21 Uhr keine Zeit, sich vor den Fernseher zu setzen? Dann haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker zur Europameisterschaft. Hier werden gibt es zeitnah alle Informationen zu den Spielen der Europameisterschaft - alle Freistöße, alle Ecken und natürlich alle Tore.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Portugal gegen Frankreich bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Portugal und Frankreich begegnen sich bei dieser EM nicht gerade zum ersten Mal auf dem Platz. Fußballdaten.de zählt 29 Partien, die die beiden Nationalteams bereits gegeneinander bestritten haben. Die erste Partie fand dabei bereits 1926 statt, die jüngste am 23. Juni 2021. Portugal und Frankreich haben dabei sowohl bei Europa- und Weltmeisterschaften, als auch bei Olympia und Nations League sowie bei Freundschaftsspielen gegeneinander gespielt.

Sieht man die reinen Zahlen an, scheint die Bilanz für Frankreich zu sprechen, denn Les Bleus konnten bisher von 29 Spielen 18 gewinnen. Sieben Mal triumphierte Portugal und vier Mal ging die Partie unentschieden aus. Da in diese Statistik allerdings auch Spiele zählen, die knapp 100 Jahre in der Vergangenheit liegen, ist die Aussagekraft über die Verfassung der aktuellen Teams beider Nationen begrenzt.

Im Achtefinale der EM 2024 spielte Frankreich gegen Belgien und gewann die Partie 1:0. Portugal traf auf Slowenien und schaffte es erst im Elfmeterschießen, die Mannschaft 3:0 besiegen.