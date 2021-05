Infos zur Fußball-WM 2022: WM-Quali, Modus und Auslosung

2022 findet die Fußball-Weltmeisterschaft vom 21. November bis zum 18. Dezember im Wüstenstaat Katar statt. Alle Infos zur WM-Qualifikation, der Gruppenphase, den Playoffs, Spielplan, Datum, Terminen, dem Austragungsmodus und der Übertragung live in TV und Stream finden Sie hier.

Vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 kämpfen 32 Mannschaften in Katar um den Titel. Aufgrund der heißen Temperaturen in dem Golfstaat wurde die Weltmeisterschaft in den Winter gelegt. Die 64 WM-Spiele finden in 8 Spielstätten statt. Damit Sie keine Partie verpassen, finden Sie hier alles Wissenswerte zur Qualifikation, dem neuen Quali-Modus, der Quali-Auslosung, dem Spielplan, Terminen und der Übertragung im TV.

Fußball-WM 2022 in Katar: Rahmenterminkalender

Die WM, die vom 21. November bis zum 18. Dezember stattfindet, ist das kürzeste Turnier einer Weltmeisterschaft seit 1978. Das WM-Turnier wird im Winter ausgetragen, da der Wüstenstaat Katar im Sommer, mit Temperaturen bis zu 50 ° Celsius, keine optimalen klimatischen Bedingungen bietet.

Der Gastgeber Katar wird das Turnier am 21. November 2022 um 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) eröffnen, im al-BAyt-Stadion in Al Khor vor 60.000 Zuschauern. Das Finale steigt am 18. Dezember um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) im Lusail-Stadion, das bis zu 80.000 Fußball-Fans fasst. Eine finale Festlegung der Zeiten soll erst nach der letzten Auslosung erfolgen.

Der Spielplan der WM-Qualifikation: Spieltage, Termine und Datum

Vom März 2021 bis zum März 2022 findet die Qualifikation für die WM 2022 in Katar statt. Die Qualifikation findet sowohl aus Gruppenspielen als auch den Playoffs statt. An der Qualifikation nehmen alle 55 Teams des Europäischen Fußballverbandes teil. Die Gruppenspiele finden im Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner der Mannschaft teil. Die Playoffs wiederum werden im März 2022 ausgetragen.

Gruppenphase WM-Quali für WM 2022: 24. März 2021 – 16. November 2021

1. Spieltag: 25.-27. März 2021

2. Spieltag: 28.-30. März 2021

3. Spieltag: 4.-5. Juni 2021

4. Spieltag: 7.-8. Juni 2021

5. Spieltag: 2.-4. September 2021

6. Spieltag: 5.-7. September 2021

7. Spieltag: 7.-9. Oktober 2021

8. Spieltag: 10.-12. Oktober 2021

9. Spieltag: 11.-13. November 2021

10. Spieltag: 14.-16. November 2021

Playoffs WM-Quali für Fußball-WM in Katar: März 2022

24. März 2022

25. März 2022

28. März 2022

29. März 2022

Neuer Modus WM-Quali 2022: Gruppenphase & Playoffs – Überblick & Termine

An der europäischen WM-Qualifikation nehmen insgesamt 55 Teams teil, allerdings stehen dem Kontinent nur 13 Startplätze zur Verfügung. Eine Qualifikation für die Endrunde in Katar funktioniert über zwei verschiedene Wege, die Gruppenphase bzw. die Playoffs.

Gruppenphase der WM Qualifikation 2022

Die 55 teilnehmenden Mannschaften werden bei der Auslosung der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in 10 Gruppen aufgeteilt. Es wird fünf Fünfergruppen und fünf Sechsergruppen geben. Die Gruppenphase wird per Hin- und Rückspiel absolviert. 10 Gruppensieger erhalten ein Ticket zur Fußball-WM in Katar 2022, die 3 verbleibenden Startplätze werden über den zweiten Weg ausgespielt.

Playoffs der WM Quali 2022

Die Playoffs für die restlichen drei Startplätze werden über drei Wege erspielt. 12 Mannschaften, 10 Nationen aus der Gruppenphase und 2 Mannschaften aus der Nationenliga, werden in drei Gruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt. Über zwei Halbfinal-Spiele und einem Endspiel pro Gruppe ergeben sich drei Sieger. Diese freuen sich über ein Ticket zur WM nach Katar. Die Playoff-Partien für die Fußball-WM finden im März 2022 statt.

Anstoßzeiten

Die Gruppenspiele werden um 13, 16, 19 und 22 Uhr Ortszeit angepfiffen. Für deutsche Fans finden die Partien um 11, 14, 17 und 20 Uhr MEZ statt. Vier Partien werden pro Tag an insgesamt zwölf Tagen zu sehen sein. Die letzte Runde der Gruppenphase sowie die K-o.Phase werden um 18 und 22 Uhr Ortszeit angepfiffen.

WM 2022 in Katar: Wann ist die Auslosung der Qualifikation?

Die Auslosung der Qualifikationsgruppen der Fußball-WM 2022 fand am 7. Dezember 2020 um 18 Uhr in Zürich statt und nicht wie üblich im Gastgeberland. Deutschland war für die Auslosung in Topf 1 gesetzt und geht damit den großen Nationen wie Frankreich, Spanien, Portugal oder England in der Qualifikation, wie zu erwarten, aus dem Weg.

Die Lostöpfe für die Auslosung sahen wie folgt aus:

Topf 1: Belgien , Frankreich , England , Portugal , Spanien , Italien , Kroatien , Dänemark , Deutschland , Niederlande

, , , , , , , , , Topf 2: Schweiz , Wales, Polen, Schweden, Österreich , Ukraine , Serbien , Türkei , Slowakei und Rumänien

, Wales, Polen, Schweden, , , , , und Topf 3: Russland , Ungarn , Republik Irland , Tschechische Republik , Norwegen , Nordirland , Island , Schottland , Griechenland und Finnland

, , Republik , , , , , , und Topf 4: Bosnien und Herzegowina , Slowenien , Montenegro , Nordmazedonien , Albanien , Bulgarien , Israel, Belarus , Georgien und Luxemburg

, , , , , , Israel, , und Topf 5: Armenien , Zypern , Färöer, Aserbaidschan , Estland , Kosovo , Kasachstan , Litauen , Lettland und Andorra

, , Färöer, , , , , , und Topf 6: Malta , Moldawien , Liechtenstein , Gibraltar und San Marino

Die Auslosung in Zürich ergab: Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in Gruppe J auf Rumänien, Island, Armenien, Nordmazedonien sowie Liechtenstein. Bundestrainer Löw bezeichnete in einer Videostellungnahme des DFB die Gruppe als "sehr interessant". Der Gruppenerste qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in Katar direkt, der Zweite der Gruppe kann sich über eine weitere Qualifikationsrunde für die WM qualifizieren, allein der dritte Gruppenplatz bedeutet das Aus.

Die Fußball-WM 2022 in Katar: TV-Plan, Termine & Stadien, live in TV & Stream



Die Fußball-WM 2022 startet mit dem Eröffnungsspiel am Montag, den 21. November um 11 Uhr hiesiger Zeitrechnung. Ausgetragen wird die Partie im al-Bayt-Stadion in Katar, das Platz für 60.000 Fußball-Fans bietet. Das Finalspiel fällt auf den vierten Advent, den 18. Dezember 2022 um 16 Uhr deutscher Zeit und wird im Lusail-Stadion vor 80.000 Fans stattfinden. Lesen Sie hier die weiteren Termine und Austragungsorte der Partien der Weltmeisterschaft für die ersten drei Spieltage, außerdem die Übertragung in TV und Stream.

21.11.2022 (Montag): al-Bayt Stadium, 11 Uhr, ARD / ZDF

/ 21.11.2022 (Montag): al-Thumama Stadium, 14 Uhr, ARD / ZDF

/ 21.11.2022 (Montag): Khalifa International Stadium , 17 Uhr, ARD / ZDF

, 17 Uhr, / 21.11.2022 (Montag): al-Rayyan Stadium, 20 Uhr, ARD / ZDF

/ 22.11.2022 (Dienstag): al-Janoub Stadium, 11 Uhr, ARD / ZDF

/ 22.11.2022 (Dienstag): Education City Stadium , 17 Uhr, ARD / ZDF

, 17 Uhr, / 22.11.2022 (Dienstag): Ras Abu Aboud Stadium , 17 Uhr, ARD / ZDF

, 17 Uhr, / 22.11.2022 (Dienstag): Lusail Stadium , 20 Uhr, ARD / ZDF

, 20 Uhr, / 23.11.2022 (Mittwoch): al-Rayyan Stadium, 11 Uhr, ARD / ZDF

/ 23.11.2022 (Mittwoch): al-Thumama Stadium, 14 Uhr, ARD / ZDF

/ 23.11.2022 (Mittwoch): Khalifa International Stadium , 17 Uhr, ARD / ZDF

, 17 Uhr, / 23.11.2022 (Mittwoch): al-Bayt Stadium, 20 Uhr, ARD / ZDF

WM 2022 in Katar: Live im TV & Stream

Wo werden die Spiele der Weltmeisterschaft live in TV & Stream übertragen? Teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wieder die Rechte und sind die einzelnen Partien live im Free-TV zu sehen? Wer auf Public Viewing bei winterlichen Temperaturen verzichten möchte, hat Glück: Er kann alle Spiele der Weltmeisterschaft 2022 in Katar von Zuhause aus verfolgen. Denn die Übertragungsrechte der Fußball-WM 2022 halten die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD. Sie teilen sich, wie die vergangenen Jahre auch, die Übertragung. Alle WM-Partien sind folglich im Free-TV zu sehen. Welcher Sender genau welches Spiel aus Katar live im TV oder Stream überträgt, das steht derzeit noch nicht fest. Sobald es aktuelle Infos dazu gibt, informieren wir Sie an dieser Stelle. Auch in Österreich und der Schweiz gingen die Rechte an die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Dort übertragen ORF und SRF.

Fußball-WM 2022 Katar im Pay-TV oder Stream?

Die Pay-TV-Dienste Sky und DAZN gingen bei der Rechtevergabe für die Fußball-WM 2022 in Katar leer aus. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden also nicht im Stream beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN oder Sky zu sehen sein. (AZ)

