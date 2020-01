vor 18 Min.

Handball-EM 2020: Deutschland live im Free-TV und Stream - Übertragung, TV-Termine, Sender

Alle Spiele von Deutschland bei der Handball-EM 2020 lassen sich live im Free-TV und Stream sehen - auch das Spiel um Platz 5 gegen Portugal am Samstag, 25.1.20. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Sind die Deutschland-Spiele kostenlos und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN zu sehen? Hier die Antwort. Außerdem liefern wir Ihnen alle Infos rund um die TV-Rechte und die TV-Übertragung live im Fernsehen und Stream.

Testspiel vor der Handball-EM: Zwei Testspiele des DHB-Teams gegen Österreich & Island:

04.01.2020, 17:20 Uhr: Mannheim: Deutschland - Island, live in TV und Stream im ZDF

06.01.2020, 14:30, Uhr: Wien : Österreich - Deutschland , live in TV und Stream in der ARD

Die TV-Termine von Deutschland in der Vorrundengruppe C der Handball EM:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream im ZDF

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Lettland - Niederlande live im Free-TV und Stream in der ARD

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Lettland - Deutschland live im Free-TV und Stream im ZDF

18 Bilder Das ist der deutsche Kader für die Handball-EM 2020 Bild: Soeren Stache, dpa

Hauptrunde

Donnerstag, 16. Januar:

20.30 Uhr: Weißrussland - Deutschland - live im Free-TV und Stream in der ARD

Samstag, 18. Januar:

20.30 Uhr: Kroatien – Deutschland - live im Free-TV und Stream im ZDF

Montag, 20. Januar:

20.30 Uhr: Österreich – Deutschland - live im Free-TV und Stream in der ARD

Mittwoch, 22. Januar:

20.30 Uhr: Tschechien – Deutschland - live im Free-TV und Stream im ZDF

Spiel um Platz 5

Samstag, 25. Januar:

16.00 Uhr: Deutschland – Portugal , live im Free-TV auf One und im Live-Stream auf sportschau.de

Handball-EM 2020 heute live im TV und Stream: TV-Rechte, TV-Termine und Live-Übertragung der Deutschland-Spiele

Gute Nachricht für deutsche Handball-Fans. Die Handball-Europameisterschaft 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen wird kostenlos und ohne Anmeldung live in TV, Fernsehen und Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein. Zumindest alle deutschen Spiele. Im Free-TV bzw. Gratis-Stream wird es zudem alle Partien der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung online im Stream auf Handball-Deutschland.TV zu sehen geben. Dort gibt es auch nach Spielende ALLE Spiele in der Wiederholung und Zusammenfassung im Highlight-Video. Auch Eurosport zeigt ausgewählte Top-Spiele live im TV und Stream.

