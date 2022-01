Handball-EM 2022: Deutschland live in TV und Stream sehen

Deutschland bei der Handball-EM 2022: Wo läuft die Übertragung live im Free-TV oder gratis im Online-Stream? Hier erfahren Sie alle TV-Termine für die deutsche Nationalmannschaft mit der Info, was kostenlos im Fernsehen von ARD oder ZDF zu sehen ist.

Handball-WM 2022: Im vierten Spiel für das DHB-Team spielt Deutschland gegen Spanien. Ob diese Partie und alle weiteren Spiele Deutschlands bei der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei live im Free-TV und Stream gezeigt werden, das erfahren Sie hier.

Die Handball-WM 2022 wurde vom Kongress der Europäischen Handballföderation (EHF) vergeben am 20. Juni 2018 in Glasgow. Die gemeinsame Bewerbung von Ungarn und der Slowakei gewann gegen die Bewerbung von Frankreich, Belgien und Spanien.

Zweimal bereits konnte Deutschland die Handball-Europameisterschaft gewinnen. Folgt 2022 der dritte Erfolg? Die Fans sind schon gespannt und fiebern den Partien entgegen.

Video: SID

Diese Fragen klären wir in diesem Artikel:

Werden die Spiele von Deutschland bei der Handball-EM 2022 live im Free-TV und Stream zu sehen sein?

bei der 2022 live im Free-TV und Stream zu sehen sein? Wann laufen die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft?

Werden die Partien bei der EM 2022 von Deutschland live und kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein?

live und kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein? Übertragen ARD und ZDF live in TV und Stream?

und live in und Stream? Was sind die TV-Termine?

Handball-EM 2022: Deutschland live in TV und Stream – Free-TV und gratis im Online-Stream?

Sind die Spiele von Deutschland bei der Handball-EM 2022 live im Free-TV und Online-Stream zu sehen? Ja: Die Handball-EURO 2022 wird live im Free-TV übertragen. Da sich ARD und ZDF das Rechtepaket gesichert haben, sehen Anhänger der deutschen Handball-Nationalmannschaft die Spiele der Handball-EM 2022 live und kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream.

Sportdeutschland.tv bietet ebenfalls Live-Streams an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen. Weder Eurosport und Sport1 noch Sky und DAZN zeigen die Spiele von Deutschland bei der Handball-EM 2022.

Lesen Sie dazu auch

Im Folgenden listen wir auf, welche Partien von Deutschland bei der Handball-EURO 2022 in Ungarn und der Slowakei wann live im TV oder Stream bei ARD und ZDF zu sehen sein werden.

Deutschland live im Free-TV, Fernsehen und Stream bei der Handball-Europameisterschaft – die TV-Termine heute

Die Vorrundenspiele der DHB-Auswahl bei der Handball-EM 2022: Hier erfahren Sie, was die ARD überträgt und welche Spiele live im ZDF zu sehen sind:

Deutschland - Belarus

Termin: Freitag, 14. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream in der ARD und bei Sportdeutschland .tv

Deutschland - Österreich

Termin: Sonntag, 16. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream in der ARD und bei Sportdeutschland .tv

Polen - Deutschland

Termin: Dienstag, 18. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream im ZDF und bei Sportdeutschland .tv

Die Hauptrundenspiele der DHB-Auswahl bei der Handball-EM 2022: Diese Spiele sind live in der ARD oder im ZDF zu sehen:

Deutschland – Spanien

Termin: Donnerstag, 20. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream in der ARD und bei Sportdeutschland .tv

Deutschland – Norwegen

Termin: Freitag, 21. Januar 2022, 20.30 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream im ZDF und bei Sportdeutschland .tv

Deutschland – Schweden

Termin: Sonntag, 23. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream in der ARD und bei Sportdeutschland .tv

Deutschland – Russland

Termin: Dienstag, 25. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung: im Free-TV und Live-Stream im ZDF und bei Sportdeutschland .tv

Update: Außerdem aktualisieren wir die weiteren Spiele von Deutschland im Falle eines Weiterkommens. So erfahren Sie hier auch je nach Turnierverlauf:

Wann spielt Deutschland um Platz 5?

um Platz 5? Wann spielen die deutschen Handballer um Platz 3?

Wann spielt das DHB-Team im Halbfinale?

Wann und wo sehe ich Deutschland live in TV , Fernsehen und Online-Stream im Finale der Handball-EM 2022?

Aktuell ist bereits bekannt, dass bei einer Qualifikation Deutschlands für die Hauptrunde zwei Spiele des deutschen Teams im ZDF sowie zwei in der ARD zu sehen sind. Die Verteilung unter den Sendern erfolgt spätestens am 19. Januar. Erreicht die Nationalmannschaft das Halbfinale, wird dieses ebenfalls von der ARD ausgestrahlt. Das Finale der Handball-EM zeigt am Sonntag, 30. Januar 2022, 18 Uhr voraussichtlich das ZDF.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.