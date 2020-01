Handball-EM 2020: Heute Test gegen Österreich - Deutschland live im TV & Stream - die TV-Termine

11:20 Uhr

Handball-EM 2020: Heute Test gegen Österreich - Deutschland live im TV & Stream

Die Handball-EM 2020 beginnt am Donnerstag. Heute am 6.1.20 testet Deutschland gegen Österreich. Hier lesen Sie, wie Sie den DHB bei der Europameisterschaft live im TV, Fernsehen und Stream sehen.

Deutschland live bei der Handball-EM 2020: Live-Übertragung im TV und Stream sowie TV-Termine.

Die Handball-EM 2020 startet am kommenden Donnerstag, 9.1.20. Bis zum Finale am 26.1.20 ist es noch ein weiter Weg - auch für die deutsche Nationalmannschaft um Trainer Christian Prokop. Heute am Montag, 6.1.20, steht zudem noch das letzte Testspiel gegen Österreich an. Vor zwei Tagen gewann das Team gegen Island. Wie geht es heute in Wien aus? Das ZDF überträgt live (ab 14.30 Uhr).

Nach dem Spiel wird Christian Prokop heute den endgültigen Kader für die Handball-Europameisterschaft benennen. Das Testspiel gegen Österreich ist also die letzte Chance für Wackelkandidaten, den Bundestrainer zu überzeugen.

Wir verraten hier, wie Sie die Spiele von Deutschland live in der Übertragung in TV, Stream und Fernsehen verfolgen können. Umsonst, kostenlos und ohne Anmeldung im Free-TV oder Gratis-Stream oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN? Hier finden Sie zudem alles rund um die TV-Rechte und die TV-Übertragung live in Fernsehen und Stream.

Handball-EM 2020: Deutschland live in TV & Stream - Testspiel gegen Österreich heute am 6.1.20 live

Bei der Handball-EM 2020 spielt Deutschland in Gruppe C. Hier finden Sie alles zu TV-Terminen, Live-Übertragung und TV-Rechten. So können Sie die Handballer von Deutschland live in TV und Stream verfolgen. Aktuell ist noch nicht klar, welches EM-Spiel von Deutschland ARD oder ZDF übertragen werden - dies aktualisieren wir jedoch zeitnah. Schon klar ist allerdings, wer die Testspiele zeigt:

Testspiel vor der Handball-EM: Zwei Testspiele des DHB-Teams gegen Österreich & Island:

04.01.2020, 17:20 Uhr: Mannheim: Deutschland - Island, live in TV und Stream im ZDF (Ergebnis: 33:25)

06.01.2020, 14:30, Uhr: Wien : Österreich - Deutschland , live in TV und Stream in der ARD

Die TV-Termine von Deutschland in der Vorrundengruppe C der Handball EM:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande

- 20.30 Uhr: Spanien - Lettland

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Lettland - Niederlande

- 18.15 Uhr: Spanien - Deutschland

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Lettland - Deutschland

- 20.30 Uhr: Niederlande - Spanien

Hauptrunde

Die Hauptrunde findet vom 16. bis 22. Januar statt. Wenn sich die deutsche Handball-Mannschaft hierfür qualifiziert, spielt sie in Gruppe 1 in Wien an folgenden Tagen:

Donnerstag, 16. Januar

Samstag, 18. Januar

Montag, 20. Januar

Mittwoch, 22. Januar

Finalrunde

Die Finalrunde der Handball-Europameisterschaft findet vom 24. bis 26. Januar 2020 statt.

Halbfinale

Freitag, 24. Januar, 18 und 20.30 Uhr

Platzierungsspiele

Samstag, 25. Januar, 16 und 18.30 Uhr

Finale

Sonntag, 26. Januar, 16.30 Uhr

Handball-EM 2020 live im TV und Stream: TV-Rechte, TV-Termine und Live-Übertragung für Deutschland-Spiele

Gute Nachricht für deutsche Handball-Fans. Die Handball-Europameisterschaft 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen wird kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung live in TV, Fernsehen und Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein. Zumindest alle deutschen Spiele. Im Free-TV bzw. Gratis-Stream wird es zudem alle Partien der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung online im Stream auf Handball-Deutschland.TV zu sehen geben. Dort gibt es auch nach Spielende ALLE Spiele in der Wiederholung und Zusammenfassung im Highlight-Video. Auch Eurosport zeigt 18 ausgewählte Top-Spiele live in TV und Stream.

