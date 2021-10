Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 trifft Hannover 96 auf Fortuna Düsseldorf. Die Partie läuft live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Der DFB-Pokal geht am 26. Oktober 2021 in die zweite Runde. Mit der Partie Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf treffen zwei Zweitligisten aufeinander. Die erste Runde haben beide Mannschaften ohne ein einziges Tor zu kassieren hinter sich gebracht - sie spielten aber auch gegen Vereine aus Ober- und Regionalliga. Wer ist für die Übertragung des Spiels Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf zuständig? Wann beginnt die Partie? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem finden Sie in diesem Artikel einen Liveticker, der Ihnen Infos zum Spielverlauf in Echtzeit anzeigt.

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 2021/22: Wann ist Anstoß? Termin und Uhrzeit heute

Diesen Termin sollten Sie sich im Kalender eintragen, wenn Sie die Mannschaften Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf spielen sehen wollen: Den heutigen Mittwoch, 27. Oktober 2021. Ausgetragen wird das Spiel in der HDI Arena in Hannover. Hannover 96 hat also einen Heimvorteil. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Übertragung live im TV und Stream im DFB-Pokal: Läuft Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf im Free-TV?

VfL Osnabrück - SC Freiburg läuft nicht im Free-TV. Somit ist das Spiel nur im Bezahlfernsehen bei Sky zu sehen. Hier sehen Sie alle Eckdaten zum Spiel im Überblick:

Spiel: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Mittwoch, 27. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: HDI Arena,

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker zum DFB-Pokal 2021/2022

In unserem Liveticker können Sie das Spiel Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf in Echtzeit mitverfolgen. Wer wird ausgewechselt? Wie sieht der aktuelle Spielstand aus? Gab es verpasste Chancen? All das sehen Sie in unserem Datencenter. Außerdem können sie vor Spielbeginn die Aufstellung der Partie sehen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2021/2022: Übertragung Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Zwei Spiele der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals laufen im Free-TV bei Sport 1 oder der ARD: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (26. Oktober 2021) und Gladbach - FC Bayern München (27. Oktober 2021). Diese beiden und alle anderen Spiele sind außerdem auf Sky zu sehen, da der Pay-TV-Sender sich die Übertragungsrechte gesichert hat. Um das Spiel Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf zu sehen, benötigen Sie also ein Sky-Abo.

Bilanz und Infos zu Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 trafen sowohl beim DFB-Pokal, als auch in der 1. und 2. Bundesliga aufeinander. Die Bilanz der aktuellsten drei Spiele sieht laut fußballdaten.de folgendermaßen aus: Im Februar 2021 hat Düsseldorf die Partie gegen Hannover mit 3:2 gewonnen. Im Oktober 2020 siegte Hannover hingegen deutlich mit einem 3:0. Im Mai 2019 endete das Spiel mit einem 2:1 für Fortuna Düsseldorf.

Im Rahmen des DFB-Pokals trafen die Mannschaften im Oktober 2016 aufeinander und Düsseldorf musste eine 6:1 Niederlage gegen Hannover 96 einstecken.

Hannover 96

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Jan Zimmermann

Stadion: HDI Arena

Fortuna Düsseldorf

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Christian Preußer

Stadion: Merkur Spiel-Arena

