Borussia Dortmund - FC Ingolstadt im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal spielt Dortmund gegen Ingolstadt. Wie können Sie die Partie sehen? Gibt es einen Liveticker? - In unserem Artikel haben wir alle Infos für Sie.

Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals begann am 6. August 2021. Der Fußball-Wettkampf, der nun schon zum 79. Mal ausgetragen wird, soll voraussichtlich mit dem Finale am 21. Mai 2022 enden. Insgesamt 64 Mannschaften sind in dieser Saison mit dabei und wollen versuchen, den amtierenden Sieger Borussia Dortmund zu schlagen.

Ebenjener trifft in der 2. Hauptrunde auf den FC Ingolstadt. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos zum Spiel für Sie, darunter Termin und Uhrzeit, Übertragung, Liveticker und eine Bilanz.

Dortmund gegen Ingolstadt im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Termin für das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Diese Partie bildet mit einigen anderen Partien den Auftakt der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22. Anstoß ist um 20 Uhr, gespielt wird im Signal Iduna Park, dem Fußball-Stadion in Dortmund.

So sehen Sie die Partie Dortmund - Ingolstadt: Übertragung live im TV und Stream

Nicht alle Spiele des DFB-Pokals 2021/22 werden im Free-TV zu sehen sein - die Partie Dortmund gegen Ingolstadt ist eine der wenigen, die übertragen wird.

Hier haben wir eine Übersicht mit allen Eckdaten zum Spiel für Sie:

Spiel: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Dienstag, 26. Oktober 2021 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2021/22: Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Sie haben keine Möglichkeit, die Partie Dortmund - Ingolstadt oder ein anderes Spiel im DFB-Pokal live im Fernsehen mit zu verfolgen? Kein Problem - für Sie gibt es unser digitales Datencenter. Darin finden Sie alle Infos zu allen Spielen der Saison 2021/22 wie Tore, Ergebnisse, Tabelle, gelbe und rote Karten, etc. Außerdem wird jeweils kurz vor den einzelnen Spielen die Aufstellung bekannt gegeben.

In unserem ebenfalls enthaltenen Liveticker können Sie die Partie ganz bequem mitverfolgen - in Echtzeit.

Free-TV oder Bezahlfernsehen: Hier wird das Spiel Dortmund gegen Ingolstadt live übertragen

Die meisten Spiele der DFB-Pokal-Saison 2021/22 werden nicht im Free-TV, sondern im Bezahlfernsehen gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky ist für die Übertragung aller Begegnungen live im TV und Stream zuständig.

Ein paar der Partien werden aber auch im Free-TV zu sehen sein. So zeigen die beiden Sender Sport1 und ARD jeweils ein Spiel in der 2. Hauptrunde im Fernsehen, darunter auch das Spiel zwischen Dortmund und Ingolstadt, das den Auftakt der 2. Hauptrunde darstellt.

Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt: Bilanz beider Vereine

In der Vergangenheit trafen die beiden Fußball-Clubs Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt erst vier Mal aufeinander - drei der Spiele gewann Dortmund. Hier eine Übersicht mit genaueren Daten: