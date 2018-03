vor 43 Min.

Heute: Besiktas Istanbul gegen FC Bayern - Live im Free-TV und Stream

Schafft der türkische Meister in der Champions League die Sensation gegen den FC Bayern? Das Spiel können Sie heute im TV und im kostenlosen Live-Stream sehen.

Es war ein Abend zum Vergessen für Besiktas Istanbul: Beim Achtelfinal-Hinspiel in München geriet die Mannschaft von Trainer Senöl Günes mit 0:5 unter die Räder. Nach einem Platzverweis für den Kroaten Domagoj Vida in Spielminute 16 taten sich die Adler schwer. Müller, Coman und Lewandowski schossen die Tore für den deutschen Rekordmeister. Ob Besiktas im heimischen Vodafone Park dennoch die Sensation schafft und ins Viertelfinale einzieht? Zu sehen ist das Rückspiel am Mittwoch, 14. März, ab 18 Uhr deutscher Zeit live im deutschen TV und im kostenlosen Live-Stream.

Besiktas - Bayern: Fußball live in TV und im Stream

Dabei lief für die Istanbuler Mannschaft die Generalprobe in der Süper Lig nach Maß: Gegen Genclerbirligi Ankara setzte sich Besiktas am Samstag im eigenen Stadion mit 1:0 (0:0) durch. Der Brasilianer Talisca erzielte in der 53. Minute den entscheidenden Treffer. Besiktas schob sich damit nach der 1:4-Niederlage von Basaksehir am Freitag gegen Alanyaspor auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Der FC Bayern feierte beim 6:0 gegen den Hamburger SV sogar ein echtes Schützenfest. Sechs Tore der Offensivstars Robert Lewandowski (3), Franck Ribéry (2) und Arjen Robben (1) konnten die Bayern-Bosse beim gemütlichen Sieg bejubeln. Die Münchner Freude trübte allein die Verletzung von Corentin Tolisso. Der Franzose verließ nach einem Pressschlag die Arena mit "ganz starken Schmerzen" am Schienbein, wie Heynckes berichtete. Die Diagnose ergab eine schwere Prellung oberhalb des Sprunggelenks. Für ihn wird wohl der Kolumbianer James in die Startelf der Bayern zurück kehren.

ZDF zeigt Besiktas Istanbul - Bayern München heute live in TV und Stream:

Wer sich die Partie ansehen möchte, kann am Mittwoch, 14. März, ab 17.45 Uhr deutscher Zeit beim ZDF einschalten. Wegen der Zeitverschiebung - in Istanbul ist es zwei Stunden später als in München - beginnt die Partie schon etwas früher. Zu sehen gibt es die Partie live und hier im Stream. Für Smartphones und Tabletts bietet der Sender zudem eine Übertragung über die "ZDF Mediathek" an. Die App gibt es für Android hier zum Download, zur Version für das Apple-Betriebssystem iOS geht es hier.

Eine türkische Übersetzung dieses Artikels finden Sie hier.

