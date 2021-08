Fünfkampf-Drama ist Katastrophe für den Reitsport

Plus Zurecht steht der Moderne Fünfkampf nach dem Vorfall mit Annika Schleu in der Kritik. Denn die negativen Folgen spüren nun alle, die mit dem Pferdesport zu tun haben. Deshalb braucht es dringend Regel-Änderungen.

Die aufwühlenden Szenen im Modernen Fünfkampf von Tokio sind eine Katastrophe für den Reitsport. Zumal es um dessen Ruf eh oft gut bestellt ist. Nun urteilt wieder jeder und jede – egal ob schon einmal mit einem Pferd in Berührung gekommen oder nicht – rigoros über das allgemeine Verhältnis zwischen Reiter und Pferd.