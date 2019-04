14:15 Uhr

Man City – Man United live in TV und Stream – TV-Termin

Manchester City spielt am Mittwochabend gegen Manchester United im Nachholspiel. Es könnte die Entscheidung in der englischen Meisterschaft fallen. Wir sagen, wo Sie das Spiel von City vs. United live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und ob es eine Übertragung im Free-TV gibt.

Man City – Man United live in TV, Fernsehen und Live-Stream – der TV-Termin am Mittwochabend (24. April 2019). Gibt es das Nachholspiel in der Premier League auch kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung auch im Free-TV zu sehen? Wir geben Antwort.

In der Tabelle liegt der FC Liverpool um Kult-Trainer Jürgen Klopp vor dem Nachholspiel am Mittwochabend noch zwei Punkte vor Manchester City. Gewinnt aber City das Nachholspiel gegen Manchester United schlüpft die Elf um Trainer Pep Guardiola an Liverpool vorbei auf Platz 1 der Premier League. Auf das schwierige Spiel bei Manchester United folgen für Manchester City nur mehr die einfachen Aufgaben gegen Burnley, Leicester und Brighton. Gewinnt das Team von Guardiola alle vier Partien, wird City Meister.

Nachholspiel: Liverpool hofft auf Schützenhilfe durch Manchester United

Die Hoffnungen der Reds von Jürgen Klopp im Meisterkampf in der Premier League hängen jetzt an einem stark kriselnden Verein: Manchester United soll dem FC Liverpool im Stadtderby mit Manchester City Schützenhilfe leisten. Aber Englands ehemaliges Fußball-Aushängeschild ist komplett außer Tritt geraten. Die 0:4-Niederlage von Man United bei Everton verunsicherte nicht nur die eigenen Fans.

Man City – Man United live in TV und Stream – kommt das Spiel im Free-TV?

Wo wird das Premier League Spiel am Mittwochabend übertragen? Zeigt das Spiel DAZN oder Sky live oder gibt es sogar eine Möglichkeit das Spiel im Free-TV zu sehen?

Manchester City – Manchester United, 21 Uhr, live auf DAZN im Stream

Manchester City – Manchester United live in TV, Fernsehen und Stream – TV-Termin

Das Spitzenspiel der Premier League Man United vs. Man City kommt live im Stream und nur online auf DAZN. Eine kostenlose Übertragung im Gratis-Stream oder Free-TV gibt es nicht.

Klopp muss hoffen, dass Manchester City patzt

Klopp sagte, nachdem die Reds am Sonntag mit dem 2:0 bei Cardiff City ihre Pflicht erfüllt hatten: „Wir haben keinen Einfluss auf die anderen Spiele. Als wir gegen Manchester United gespielt haben, waren sie in einer viel besseren Phase als jetzt.“ Manchester City hatte sich am Wochenende mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen die Tottenham ein bisschen für das Aus in der CL gegen Hotspur gerächt. Viel wichtiger aber war, dass City die Chancen wahre, englischer Meister zu werden.

