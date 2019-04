11:33 Uhr

So sehen Sie das Halbfinale der CL 2019 live in TV und Stream

Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf Barca. So sehen Sie das Halbfinale der CL 2019 live in TV und Stream

Das Champions League Halbfinale 2019 steht an: Wir sagen Ihnen, wie Sie die Spiele live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und im Live-Stream sehen können und beantworten die Frage: Wer überträgt? Sky oder DAZN?

Das Halbfinale der CL 2019 startet diese Woche. Am Dienstag spielt Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam und am Mittwoch kommt es zum Super-Gipfel FC Barcelona (Barca) vs. FC Liverpool. Fans fragen sich, wann die Champions League-Spiele starten und wo man sie live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen kann. Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder Gratis-Stream? Oder sind die Spiele nur live auf Sky oder DAZN zu sehen im Pay-TV?

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam und FC Barcelona - FC Liverpool live

Bevor der absolute Kracher des Halbfinals der CL 2019 mit FC Barcelona vs. FC Liverpool am Mittwochabend startet, ist die Überraschungsmannschaft der Saison, Ajax Amsterdam, zu Gast bei den Tottenham Hotspurs. Während die Spurs Manchester City ausschalten konnten, besiegte Ajax im Viertelfinale Juventus Turin, zuvor wurde schon Real Madrid aus der Champions League geworfen.

Deutsche Fans dürften insbesondere dem Auftritt des FC Liverpool von Jürgen Klopp gegen den FC Barcelona entgegen fiebern. Während Barca bereits Meister in der Primera Division ist, stehen die Reds noch immer knapp hinter Man City. Einige Beobachter vermuten, Klopp könnte sich auf den CL-Sieg fokussieren und die Meisterschaft schleifen lassen.

Champions League Halbfinale live in TV und Live-Stream

Dienstag, 30. April 2019:

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam, 21 Uhr, live auf Sky, SkyGo & DAZN

Mittwoch, 30. April 2019:

FC Barcelona (Barca) - FC Liverpool, 21 Uhr, live auf Sky, SkyGo & DAZN

Champions League Halbfinale live: Free-TV und Gratis-Stream vs. Sky und DAZN

Das Champions League Halbfinale mit Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam und FC Barcelona – FC Liverpool ist live in TV und Live-Stream zu sehen – und zwar auf beiden bekannten Sport-Pay-TV-Sendern: Sowohl Sky (SkyGo) als auch DAZN zeigen die Spiele live in Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. Eine Übertragung kostenlos ins Free-TV oder als Gratis-Stream gibt es leider nicht. Auch zeigen die öffentlichen Sender ARD oder ZDF keine Live-Bilder in TV, Stream oder Free-TV.

Finale der Champions League

Finale: Samstag, 1. Juni, 21.00 Uhr

Austragungsort ist das Estadio Metropolitano, Madrid (Stadion von Atletico Madrid)

